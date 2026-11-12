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Буданов оглянув корвет "Гетьман Іван Виговський", який будують у Туреччині

Це вже другий корабель, який турецька компанія STM зводить для України.

Буданов оглянув корвет "Гетьман Іван Виговський", який будують у Туреччині
Фото: Офіс президента

У Туреччині добудовують другий корвет для Військово-Морських сил ЗСУ "Гетьман Іван Виговський".

Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

"Військово-Морські сили Збройних Сил України стають сильнішими. У Стамбулі ознайомився з будівництвом корвета "Гетьман Іван Виговський". Роботи на фінішній прямій", – написав він у Telegram. 

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Це вже другий корабель, який турецька компанія STM зводить для України.

Буданов зустрівся з командиром корвета капітаном 2-го рангу Юрієм Пищиком і поспілкувався з командою. 

"Настрій у моряків бойовий, підготовка триває повним ходом. Попереду перший вихід у море, випробування та передача корабля Україні", - зазначив він. 

Фото: Офіс президента

  • Україна та Туреччина підписали рамкову угоду про будівництво двох корветів класу Ada-класу для ВМС у грудні 2020 року. В жовтні 2022 року на воду спустили перший корвет. Паралельно також тривала підготовка екіпажу.
  • Влітку 2023 року було закладено будівництво другого корабля. Зазвичай будівництво кораблів такого класу складає від трьох до шести років. 

Корвет Ada-класу – це створений з використанням технологій малопомітності стометровий корабель водотоннажністю трохи більше ніж 2000 тонн. У разі використання газової турбіни General Electric LM2500 потужністю 23 МВт і двох 16-циліндрових дизельних двигунів серії MTU 16V 595 TE90 потужністю по 4320 кВт він матиме максимальну швидкість 29 вузлів, автономність – 15 діб і дальність ходу на 3500 морських миль (на крейсерській швидкості 15 вузлів).

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