Це вже другий корабель, який турецька компанія STM зводить для України.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Туреччині добудовують другий корвет для Військово-Морських сил ЗСУ "Гетьман Іван Виговський".

Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

"Військово-Морські сили Збройних Сил України стають сильнішими. У Стамбулі ознайомився з будівництвом корвета "Гетьман Іван Виговський". Роботи на фінішній прямій", – написав він у Telegram.

Реклама

Це вже другий корабель, який турецька компанія STM зводить для України.

Буданов зустрівся з командиром корвета капітаном 2-го рангу Юрієм Пищиком і поспілкувався з командою.

"Настрій у моряків бойовий, підготовка триває повним ходом. Попереду перший вихід у море, випробування та передача корабля Україні", - зазначив він.

Фото: Офіс президента

Україна та Туреччина підписали рамкову угоду про будівництво двох корветів класу Ada-класу для ВМС у грудні 2020 року. В жовтні 2022 року на воду спустили перший корвет. Паралельно також тривала підготовка екіпажу.

Влітку 2023 року було закладено будівництво другого корабля. Зазвичай будівництво кораблів такого класу складає від трьох до шести років.

У березні 2024 року президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Туреччини побував на суднобудівному заводі, де будують українські корвети класу "Ada" для ВМС ЗСУ та повідомив, що корабель буде носити ім’я "Гетьман Іван Виговський".

У серпні 2024-го д ругий український корвет спустили на воду в Стамбулі.

Корвет Ada-класу – це створений з використанням технологій малопомітності стометровий корабель водотоннажністю трохи більше ніж 2000 тонн. У разі використання газової турбіни General Electric LM2500 потужністю 23 МВт і двох 16-циліндрових дизельних двигунів серії MTU 16V 595 TE90 потужністю по 4320 кВт він матиме максимальну швидкість 29 вузлів, автономність – 15 діб і дальність ходу на 3500 морських миль (на крейсерській швидкості 15 вузлів).