Макрон закликав Європу розробити власний мирний план для України

За його словами, близько 40 європейських країн погодили спільні принципи майбутньої безпеки Європи, які мають бути закріплені в декларації саміту.

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Європа має сформулювати власний мирний план для України, перш ніж визначати формат переговорів із Росією.

Про це він заявив перед початком саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні, передає "Радіо Свобода".

"Позиція Європи щодо підтримки України абсолютно чітка: тепер ми повинні чітко сформулювати наш власний мирний план і наше бачення майбутньої архітектури безпеки. І сьогоднішня декларація якраз визначає основні принципи в цьому питанні", – сказав Макрон.

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За його словами, близько 40 європейських країн погодили спільні принципи майбутньої безпеки Європи, які мають бути закріплені в декларації саміту.

Макрон пояснив, що документ визнає важливість європейської складової оборони та необхідність ширшої координації між європейськими державами – не лише в межах ЄС і НАТО.

Він також підкреслив важливість декларації в умовах, коли, "дехто хотів би усунути Європу від дискусій, які визначають її безпеку та стабільність".

"Нам, європейцям, потрібно знову взяти ініціативу в обговореннях із Росією у свої руки. І саме тоді буде визначено формат цих переговорів", – додав Макрон.

Президент Франції також прокоментував участь європейських представників у переговорах в Абу-Дабі і наголосив, що їхня присутність була пов'язана з координацією напередодні діалогу між американськими та російськими представниками.

Щодо можливого призначення єдиного представника Європи для переговорів із Росією, Макрон зазначив, що спочатку необхідно визначитися зі спільною позицією.

Що відомо про "американський мирний план"

Минулого року стало відомо про так званий "мирний план Дональда Трампа". Офіційно він не був затверджений усіма сторонами, але отримав широкий розголос. Спочатку він складався з 28 пунктів. Серед іншого, план передбачав обмеження кількості української армії до 600 тисяч військових і виведення Сил оборони України з частини Донецької області, яку вони зараз контролюють.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що мирний план США скоротили з 28 до 20 пунктів. Він також наголосив на важливості залучення Європи до переговорів із РФ.

Пізніше в грудні New York Times писало про американо-європейський мирний план щодо стримування майбутніх російських атак на Україну. Він передбачає посилення української армії, розгортання європейських сил всередині країни та збільшення використання американської розвідки.