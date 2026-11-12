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Британія запровадила санкції проти всіх 10 найбільших нафтовидобувних компаній Росії

Прем'єр-міністр Енді Бернем закликав продовжувати тиск на країну-агресорку.

Британія запровадила санкції проти всіх 10 найбільших нафтовидобувних компаній Росії
Фото: rada.gov.ua

Велика Британія запровадила санкції проти російської компанії "Славнефть" і таким чином стала першою країною у світі, яка наклала обмеження на всі 10 найбільших російських нафтовидобувних підприємств.

Про це повідомила пресслужба британського уряду. 

Санкції також запроваджено проти низки пов'язаних з енергетикою підприємств і суден. До санкційного пакета увійшли судна, які перевозять російську нафту та скраплений природний газ, великі вугільні компанії та проєкт "Восток Ойл" компанії "Роснефть".

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що нові заходи мають обмежити доходи Росії від експорту нафти та сприяти припиненню війни проти України.

"Мирні переговори щодо України просунулися вперед, але зараз не час для самозаспокоєння. Ми маємо й надалі посилювати тиск на Росію, щоб домогтися повного й негайного припинення вогню. Зараз нам усім потрібно скористатися імпульсом, який набрали переговори, і знайти шлях уперед для забезпечення нашої внутрішньої безпеки та безпеки нашого континенту", - сказав Бернем.

Про нові обмеження він оголосив на тлі саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні. Він також закликає лідерів близько 50 країн продовжувати посилювати тиск на Владіміра Путіна, щоб змусити його "серйозно поставитися" до мирних переговорів. 

  • Як повідомлялося, 1 жовтня Великобританія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії, який охоплює 23 фізичних та юридичних осіб і 8 суден. Під обмеження потрапили представники російських дезінформаційних мереж, особи, яких Лондон пов'язує з катуваннями українських цивільних, а також - судна, що використовуються для обходу санкцій.
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