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Фінляндія посилює обмеження на в'їзд для росіян, зокрема - для професійних спортсменів

Обмеження діятимуть від 16 листопада. 

Фінляндія посилює обмеження на в'їзд для росіян, зокрема - для професійних спортсменів
Фото: Пресслужба МВС Фінляндії

Фінляндія із 16 листопада запроваджує обмеження на в'їзд для російських спортсменів, а також інших громадян Росії за візами для короткострокової діяльності.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни. 

"Фінляндія посилює обмеження щодо в'їзду до країни російських громадян... Нові заходи застосовуватимуться щодо короткострокової роботи за візою, зокрема - професійних спортсменів. З 16 листопада 2026 року влада діятиме відповідно до нового рішення під час розгляду заяв на візу та оцінювання умов для в'їзду й короткострокового перебування", – йдеться в повідомленні.

Заходи стосуватимуться громадян РФ незалежно від того, з якої країни вони в'їжджають до Фінляндії і чи прямують вони до Фінляндії або через неї до інших країн Шенгенської зони.

"Обмеження також застосовуватимуться щодо прибуття російських атлетів та інших професійних спортсменів. Обмеження на в'їзд діятимуть і щодо спортсменів, які виступають у нейтральному статусі", – наголосили в МЗС. 

Зазначається, що російські громадяни зможуть працювати за шенгенською візою у Фінляндії "лише в галузях, життєво важливих для інтересів країни", як-от - забезпечення постачання товарів.

  • У Фінляндії з 2022 року вже діють обмеження на в'їзд для росіян, зокрема - щодо туристичних віз. 
  • На початку листопада 2026 року МЗС країни повідомило, що терміново готує пропозицію щодо зміни постанови уряду про в’їзд росіян.
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