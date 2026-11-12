Трамп: Нам не потрібна угода з Іраном

Президент США хоче зосередитись на боротьбі з корупцією та злочинністю в тих штатах, якими керують демократи.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон більше не зацікавлений в укладенні угоди з Іраном.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, цитує главу держави CNBC.

Натомість Трамп доручив віцепрезиденту Джей Ді Венсу зосередитися на боротьбі з корупцією та злочинністю в містах і штатах, якими керують демократи.

"Нам не потрібна угода з Іраном. Часи, коли вона була потрібна, давно минули", – заявив Трамп.

Він також запевнив, що США вже мають "їхні гроші – сотні мільярдів доларів" і Ормузьку протоку.

Раніше Трамп заявляв, що не бачить підстав для відновлення бойових дій проти Ірану та схиляється до збереження статус-кво на Близькому Сході. За його словами, конфлікт наближається до завершення, а американські військові залишатимуться готовими до будь-якого розвитку подій.

Трамп також повідомляв, що готовий зберігати нинішню ситуацію, доки Тегеран не погодиться підписати мирну угоду.