Трамп: Нам не потрібна угода з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон більше не зацікавлений в укладенні угоди з Іраном.
Про це він написав у соцмережі Truth Social, цитує главу держави CNBC.
Натомість Трамп доручив віцепрезиденту Джей Ді Венсу зосередитися на боротьбі з корупцією та злочинністю в містах і штатах, якими керують демократи.
"Нам не потрібна угода з Іраном. Часи, коли вона була потрібна, давно минули", – заявив Трамп.
Він також запевнив, що США вже мають "їхні гроші – сотні мільярдів доларів" і Ормузьку протоку.
- Раніше Трамп заявляв, що не бачить підстав для відновлення бойових дій проти Ірану та схиляється до збереження статус-кво на Близькому Сході. За його словами, конфлікт наближається до завершення, а американські військові залишатимуться готовими до будь-якого розвитку подій.
- Трамп також повідомляв, що готовий зберігати нинішню ситуацію, доки Тегеран не погодиться підписати мирну угоду.
- Державний секретар США Марко Рубіо також зазначав, що Вашингтон має альтернативи відновленню бойових дій проти Ірану та не планує нових ударів, але продовжуватиме посилювати економічний тиск на Тегеран.
- Тим часом секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї пригрозив ударами по американських військових базах у Європі та інших віддалених регіонах, якщо США використовуватимуть їх для нових атак на Іран. Також Тегеран назвав умови завершення конфлікту: домовленості щодо всіх фронтів Західної Азії, зняття морської блокади, розмороження іранських активів і гарантії безпеки.