Зеленський про обмеження Starshield в Україні: Це свідчить про те, куди все рухається

Президент України заявив, що обмеження швидкості на Starshield ускладнюють перехоплення російських реактивних "Шахедів".

Про це Володимир Зеленський сказав під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти.

Він зазначив, що Київ намагається отримати подробиці від американської сторони, але поки що Україна знає дуже мало.

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"Водночас дещо вже зрозуміло. Якщо хтось в Америці ухвалює рішення, фактично трактуючи українську територію так, ніби вона не є українською, це свідчить про те, куди все рухається. Ми маємо чітко заявити, що ніколи й у жодний спосіб не визнаємо російську окупацію українських територій", – сказав Зеленський.

За словами президента, на території України, зокрема в тимчасово окупованих районах, на Starshield знову встановили обмеження швидкості до 161 км/год, або 100 миль на годину.

Це безпосередньо впливає на здатність українських сил перехоплювати російські реактивні дрони типу "Шахед". Їх запускають із цих районів, і через обмеження швидкості українські перехоплювачі не можуть вчасно наздогнати безпілотники.

Зеленський пояснив, що поблизу лінії фронту українська сторона не може використовувати авіацію, тому там працюють лише дрони-перехоплювачі.

"Це означає, що більше російських ударів досягають цілей і більше наших людей гине. Росія вбиває мирних жителів", – наголосив президент.

Що передувало?

11 листопада президент Зеленський повідомив, що протягом кількох днів українські військові знову фіксують значні збої в роботі системи Starshield над територією України. Вони діють уздовж всієї лінії фронту і на окупованій території.

Раніше українські військові вже стикалися з обмеженням швидкості супутникового зв’язку Starlink зі 400 до 160 км/год. Це ускладнило перехоплення російських реактивних дронів і проведення операцій на фронті. Тоді обмеження виявили без попередження, а перевірка показала, що воно діяло лише на території України, тоді як у країнах ЄС зв’язок працював без таких перешкод.