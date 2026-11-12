Ворог цілодобово бʼє реактивними дронами і балістикою, а повторні удари руйнують обладнання ще до завершення відновлювальних робіт.

Укренерго показало наслідки удару Росії по енергетичному об'єкту.

"Вирва розміром з будинок утворилась після одного з сотень російських ударів на території нашої підстанцій", - йдеться в описі до відео, опублікованого в Telegram.

В Укренерго зазначили, що цього року Росія змінила тактику та значно посилила атаки по українській енергетиці. Ворог цілодобово бʼє по ключових обʼєктах реактивними дронами і балістикою. Повторні удари руйнують обладнання ще до завершення відновлювальних робіт.

Захисні споруди зменшують масштаб пошкоджень, але не можуть повністю зберегти обладнання.

"Попри все, тримаємо баланс в енергосистемі та відновлюємо пошкоджене. Наші ремонтні бригади працюють цілодобово – у негоду й під загрозою повторних атак, щоб якнайшвидше відновити електропостачання українцям", - йдеться в повідомленні.