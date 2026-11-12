Росіяни атакували автобус у Запорізькому районі та приватний сектор в Запоріжжі (оновлено)

Дрон влучив у вікно приватного будинку, а згодом безпілотник вдрив по рейсовому пасажирському автобусу.

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Росія атакувала дронами приватний сектор Запоріжжя. Внаслідок удару російського безпілотника поранена жінка.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Дрон влучив у вікно приватного будинку. Жінка дістала травми ніг. Наразі медики надають їй необхідну допомогу.

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Близько 15:00 стало відомо про ще один удар – цього разу по Запорізькому району, написав Семікін.

Російський безпілотник атакував рейсовий пасажирський автобус: унаслідок удару поранення дістали троє жінок, одна з них перебуває у тяжкому стані.

На момент атаки в автобусі було близько 12–15 пасажирів. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Фото: Запорізька ОВА