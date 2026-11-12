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Росіяни атакували автобус у Запорізькому районі та приватний сектор в Запоріжжі (оновлено)

Дрон влучив у вікно приватного будинку, а згодом безпілотник вдрив по рейсовому пасажирському автобусу.

Росіяни атакували автобус у Запорізькому районі та приватний сектор в Запоріжжі (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

Росія атакувала дронами приватний сектор Запоріжжя. Внаслідок удару російського безпілотника поранена жінка.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Дрон влучив у вікно приватного будинку. Жінка дістала травми ніг. Наразі медики надають їй необхідну допомогу.

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Близько 15:00 стало відомо про ще один удар – цього разу по Запорізькому району, написав Семікін.

Російський безпілотник атакував рейсовий пасажирський автобус: унаслідок удару поранення дістали троє жінок, одна з них перебуває у тяжкому стані.

На момент атаки в автобусі було близько 12–15 пасажирів. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Фото: Запорізька ОВА

  • Минулої доби 15 людей, зокрема одна дитина, були поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район. Окупанти завдали 797 ударів по 55 населених пунктах.
  • Вранці російські війська атакували керованими авіабомбами селище Балабине Запорізької області. Унаслідок ударів загинула 99-річна жінка, а 12-річна дівчинка дістала мінно-вибухову травму та уламкове поранення стегна. Дитину госпіталізували, її стан медики оцінювали як задовільний.
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