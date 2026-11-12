Зеленський: Путін сказав оточенню, що хоче знищити життя в Києві, Харкові та інших містах України

Україна вже підготувала плани забезпечення стійкості найбільших міст, які є економічними та соціальними центрами країни.

Президент Росії Володимир Путін хоче знищити життя в найбільших українських містах. Про це свідчать його слова, які він сказав людям зі свого найближчого оточення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти 12 листопада.

"Путін сказав людям зі свого найближчого оточення, що хоче знищити життя в цих містах. Саме тому ми бачимо постійний терор проти Києва – столиці, Дніпра, Харкова, Запоріжжя, Одеси, Херсона та інших міст", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна вже підготувала плани забезпечення стійкості найбільших міст, які є економічними та соціальними центрами країни. Для їх реалізації потрібна додаткова підтримка партнерів.

Також Зеленський закликав допомогти українській енергетиці. За його словами, допомога потрібна вже в листопаді та протягом усієї зими. Україна має перелік обладнання, знищеного російськими ударами, яке необхідно відновити.