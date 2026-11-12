​Гендиректор Nvidia подав у відставку на тлі повідомлень про позашлюбні романи

Генеральний директор компанії Nvidia Дженсен Хуанг подав у відставку

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Тимчасово виконуючою обовʼязки очільника компанії стала фінансова директорка Nvidia Колетт Кресс.

Реклама

Раніше газета The New York Times повідомила, що бізнесмен перебуває у близьких відносинах із китайською підприємницею Еліс Хуанг, яку спецслужби США підозрюють у шпигунстві для Китаю. Хуанг працювала в сінгапурській компанії Megaspeed, яка купує чипи у Nvidia.

За даними видання, американські спецслужби доповіли про свої підозри президентові США Дональду Трампу приблизно рік тому, проте він вирішив нічого не робити з цією інформацією.

Навесні цього року серед американських високопосадовців була поширена службова записка, підготовку якої курирував держсекретар Марко Рубіо. У документі наводилися розвідувальні дані, за якими Еліс Хуанг є агенткою міністерства державної безпеки Китаю. У розвідці вважають, що вона була завербована для збирання інформації про Дженсена Хуанга.

Нещодавно The New York Times також повідомила, що Хуанг мав іще один роман – з однією з керівниць компанії. Після цього рада директорів Nvidia заявила, що розглядає можливість усунення Хуанга з посади.