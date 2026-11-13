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Український Дім проведе виставку ілюстрацій Владислава Єрка «Пам'ять образу»

Відвідати її можна 26 листопада – 6 грудня.

Український Дім проведе виставку ілюстрацій Владислава Єрка «Пам'ять образу»
Фото: Український дім

З 26 листопада до 6 грудня у Національному центрі «Український Дім» триватиме виставка робіт українського художника-графіка Владислава Єрка «Пам'ять образу». Про це повідомила пресслужба Українського Дому.

Проєкт створили у співпраці з видавництвом «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Кураторами експозиції стали Олексій Ананов і Тетяна Гаук. За словами організаторів, виставка присвячена візуальній пам'яті, дитинству та здатності книжкових ілюстрацій зберігати особистий досвід і формувати спільну культурну пам'ять. 

На виставці можна буде побачити найвідоміші роботи художника та ескізи до них. Серед представлених циклів – ілюстрації до «Снігової королеви», «Маленького принца», «Казок Туманного Альбіону», українських народних казок, шекспірівського циклу та книжок про Гаррі Поттера.

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Виставку «Пам'ять образу» відкриють одночасно з Книжковим фестивалем «ФУНДАМЕНТ» – 26 листопада о 17:00.

Владислав Єрко
Фото: «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»
Владислав Єрко

Про Владислава Єрка:

  • народився 1962 року в Києві

  • навчався на Київському вечірньому факультеті Українського поліграфічного інституту імені Івана Федорова

  • кар'єру починав зі створення кіноафіш

  • міжнародне визнання отримав після багаторічної співпраці з видавництвом «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» 

  • ілюстрована Єрком «Снігова королева» (2000) здобула гран-прі рейтингу «Книжка року», нагороду на виставці Book Expo America у США (2006) та вийшла приблизно у 20 країнах світу

  • серед інших відомих робіт митця: ілюстрації до «Гамлета» Вільяма Шекспіра (гран-прі Форуму видавців у Львові 2008 року), «Мандрів Гуллівера» Джонатана Свіфта, «Маленькиого принца» Антуана де Сент-Екзюпері, романів Пауло Коельйо та українські обкладинки «Гаррі Поттера».

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