Відвідати її можна 26 листопада – 6 грудня.

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З 26 листопада до 6 грудня у Національному центрі «Український Дім» триватиме виставка робіт українського художника-графіка Владислава Єрка «Пам'ять образу». Про це повідомила пресслужба Українського Дому.

Проєкт створили у співпраці з видавництвом «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Кураторами експозиції стали Олексій Ананов і Тетяна Гаук. За словами організаторів, виставка присвячена візуальній пам'яті, дитинству та здатності книжкових ілюстрацій зберігати особистий досвід і формувати спільну культурну пам'ять.

На виставці можна буде побачити найвідоміші роботи художника та ескізи до них. Серед представлених циклів – ілюстрації до «Снігової королеви», «Маленького принца», «Казок Туманного Альбіону», українських народних казок, шекспірівського циклу та книжок про Гаррі Поттера.

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Виставку «Пам'ять образу» відкриють одночасно з Книжковим фестивалем «ФУНДАМЕНТ» – 26 листопада о 17:00.

Фото: «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Владислав Єрко

Про Владислава Єрка: