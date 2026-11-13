Роман Тамари Горіха Зерня «Шептуха» вийшов словацькою мовою

Третій роман Тамари Дуди (псевдонім Тамара Горіха Зерня) «Шептуха» вийшов словацькою. Над перекладом працювала Ева Реутова. Про це авторка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Вперше роман вийшов українською 2025 року у видавництві «Білка». За описом, історія розгортається навколо Ольги, перекладачка з кризою в шлюбі, яка намагається впоратися з самотністю, віковими кризами та внутрішньою порожнечею. Вона тікає з міста у покинуту бабусину хату на хутір у прикордонній зоні (на Сумщині). Там реальність переплітається з родовими історіями, містикою, українськими традиціями та початком повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

Авторка також повідомила, що через завданні російськими атаками у 2026-му році руйнування частину українського тиражу книги знищено, процес додруку досі триває.

Тамара Дуда – українська письменниця, волонтерка. Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка 2022 року. Авторка роману «Доця» (2019), відзначеного як книга року BBC.