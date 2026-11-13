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Роман Тамари Горіха Зерня «Шептуха» вийшов словацькою мовою

Переклад випустило видавництво Dajama.

CultHub
Роман Тамари Горіха Зерня «Шептуха» вийшов словацькою мовою
Обкладинка словацького видання
Фото: Dajama

Третій роман Тамари Дуди (псевдонім Тамара Горіха Зерня) «Шептуха» вийшов словацькою. Над перекладом працювала Ева Реутова. Про це авторка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Вперше роман вийшов українською 2025 року у видавництві «Білка». За описом, історія розгортається навколо Ольги, перекладачка з кризою в шлюбі, яка намагається впоратися з самотністю, віковими кризами та внутрішньою порожнечею. Вона тікає з міста у покинуту бабусину хату на хутір у прикордонній зоні (на Сумщині). Там реальність переплітається з родовими історіями, містикою, українськими традиціями та початком повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

Авторка також повідомила, що через завданні російськими атаками у 2026-му році руйнування частину українського тиражу книги знищено, процес додруку досі триває.

Тамара Дуда – українська письменниця, волонтерка. Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка 2022 року. Авторка роману «Доця» (2019), відзначеного як книга року BBC.

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