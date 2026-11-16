Роберт Паттінсон офіційно отримав роль Джеймса Бонда

Британський актор Роберт Паттінсон, зірка фільмів “Бетмен” та “Одіссея” офіційно отримав роль наступного Джеймса Бонда.

Про це стало відомо сьогодні в офіційних соцмережах франшизи про агента британської розвідки.

Паттінсон змінить Деніела Крейга, ставши сьомим актором, який виконає цю роль.

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“Джеймс Бонд – один із найбільш легендарних персонажів у кіно, і отримати право втілити образ 007 – це честь усього життя. Сказати, що ця роль – здійснення мрії, – це нічого не сказати”, – цитує Паттінсона видання Variety.

Кастинг на роль був тривалим. Серед претендентів були, зокрема, Джош О’Коннор, Каллум Тернер та Ніколас Голт.

Як повідомляє The Guardian, у п’ятницю з’явилася інформація про те, що Паттінсону запропонували вигідніші умови контракту, ніж його суперникам. Це підживило чутки про те, що саме він є головним претендентом на цю роль.

Деніел Крейг зіграв у п’яти фільмах про Бонда

Останнім фільмом Крейга в ролі Бонда стала стрічка “Не час помирати”, що вийшла у 2021 році (після затримки, спричиненої пандемією COVID-19). Сюжет 25-го фільму серії надав франшизі відчуття завершеності: Бонд, судячи з усього, гине, проте згодом на екрані з’являється напис: “Джеймс Бонд повернеться”.

Загалом Крейг зіграв у п’яти фільмах про Бонда, розпочавши із “Казино "Рояль” у 2006 році. За час його участі франшиза встановила касові рекорди: зокрема, фільм “007: Координати “Скайфолл”” (2012) зібрав у світовому прокаті 1,1 мільярда доларів.

Фото: EPA/UPG Деніел Крейг на прем'єрі “Не час помирати” у Лодноні. 28 вересня 2021 року

40-річний Паттінсон має з’явитися у 26-й стрічці франшизи (хоча, якщо врахувати дві “неофіційні” картини – “Казино “Рояль”” 1967 року та “Ніколи не кажи “ніколи”” 1983 року, – загальна кількість сягає 28).

Цей проєкт, який поки що не має назви, стане першим, що буде знято після того, як у 2025 році компанія Amazon-MGM Studios придбала права на серію фільмів за понад 1 мільярд доларів у Барбари Брокколі та Майкла Г. Вілсона – спадкоємців оригінального продюсера Альберта “Каббі”. Брокколі, які протягом тривалого часу опікувалися кінофільмами про Бонда.

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Продюсер “Гаррі Поттера” Девід Гейман і продюсер “Людини-павука” Емі Паскаль куруватимуть франшизу, режисером стане Дені Вільнев, відомий роботою над трилогією “Дюна”, а сценарій напише Стівен Найт, автор серіалу “Гострі картузи”.

Фото: EPA/UPG Роберт Паттінсон

Паттінсон продемонстрував свою універсальність у широкому спектрі ролей, заслуживши репутацію актора з достатньо широкою популярністю, щоб підтримувати великі блокбастери, зберігаючи при цьому художню достовірність за допомогою нестандартних та несподіваних рішень. Він вперше став помітним у 2005 році, виконавши роль Седріка Діггорі у фільмі “Гаррі Поттер і Келих вогню”, а також досяг суперзірковості разом із Крістен Стюарт у ролі вампіра Едварда Каллена у серії фільмів “Сутінки”.

Актор знявся у фільмах режисерів Девіда Кроненберга (“Космополіс”, “Карти зірок”), Роберта Еггерса (“Маяк”) та Лінн Рамзі (“Помри, кохання моє”), і повернувся до франчайзингового кіновиробництва з фільмом “Бетмен” у 2022 році.

Серед останніх фільмів Паттінсона є також: “Мікі 17” (2025), “Драма” (2026) та “Одіссея” (2026), а серед майбутніх проєктів – “Дюна: Частина третя’ (2026) і “Бетмен: Частина II” (2028).

Фото: EPA/UPG Роберт Паттінсон на Венеційському міжнародному фестивалі