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У Великобританії обговорять диференційований вік згоди на статеві стосунки

Це відбувається на тлі закликів до уряду змінити законодавство після судового процесу над коміком Расселом Брендом.

У Великобританії обговорять диференційований вік згоди на статеві стосунки
Міністр праці та пенсійного забезпечення Великобританії Пет Макфадден
Фото: EPA/UPG

Міністр праці та пенсійного забезпечення Великобританії Пет Макфадден анонсував обговорення питання про диференційований вік згоди на статеві стосунки у країні, повідомляє BBC.

Це відбувається на тлі закликів до уряду змінити законодавство після судового процесу над коміком Расселом Брендом. Жінка, яка стверджує, що стала жертвою зґвалтування з боку коміка Бренда (якого наразі ув’язнено), коли їй було 16 років, зараз виступає за зміну законодавства. Вона прагне, щоб стосунки між дорослими та особами віком 16–17 років були визнані незаконними.

За словами Макфаддена, питання про диференційований вік згоди “було порушене, і його обговорюватимуть”. 

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“Не можу сказати, до якого висновку ми дійдемо, але події останнього тижня, безумовно, привернули до цієї теми пильну увагу”, – заявив він.

Зараз згідно із британським законодавством, дорослі будь-якого віку можуть законно вступати в статеві стосунки з особами віком 16–17 років.

Міа Латтер, яка відмовилася від права на анонімність, повідомила виданню Sunday Times, що вона виступає за запровадження диференційованого віку згоди.

Латтер – одна з шести жінок, які у 2023 році висунули звинувачення проти Бренда в рамках розслідування, проведеного виданнями The Times, Sunday Times та телеканалом Channel 4 (програма Dispatches).

У понеділок у Королівському суді Саутуарка Бренда засудили до 10 з половиною років ув’язнення. Його визнали винним в одному епізоді зґвалтування та трьох епізодах сексуального насильства, що сталися в період із 2004 по 2009 рік і стосувалися чотирьох жінок. Водночас його виправдали за двома пунктами звинувачення у зґвалтуванні та одним пунктом щодо спроби вчинення дій сексуального характеру.

Коміка Рассела Бренда засудили до 10 з половиною років ув’язнення.
Фото: EPA/UPG
Коміка Рассела Бренда засудили до 10 з половиною років ув’язнення.

Латтер розповіла, що їй було 16 років, коли вона познайомилася з коміком, якому тоді виповнилося 30. Вона зазначила в інтерв’ю Sunday Times: “Гадаю, моя історія так вразила людей через різницю у віці та очевидний дисбаланс”.

“Я не хочу криміналізувати статеві стосунки між підлітками. Якщо вам від 16 до 18 років, цілком природно, що ви можете вступати у стосунки одне з одним – підлітки все одно це робитимуть. Але... якщо вам 30, 40 чи 50 років і ви намагаєтеся вступити у стосунки з кимось, кому ще немає 18, – це має вважатися кримінальним злочином”, – зазначила дівчина.

Лейла Стоун, засновниця кампанії «Close the Consent Gap» (Закрити прогалину в питаннях згоди), заявила, що запровадження диференційованого віку згоди має на меті усунення “дисбалансу влади” у стосунках між 16–17-річними підлітками та дорослими. Вона закликала урядовців взяти на себе зобов’язання здійснити такі зміни.

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