Туреччина не буде звільняти активіста Осману Кавалу всупереч рішенню ЄСПЛ

Турецький суд відхилив апеляційну скаргу з вимогою звільнити активіста і мецената Османа Кавалу та переглянути його справу, незважаючи на обов’язкове для виконання рішення Європейського суду з прав людини.
Вищий кримінальний суд Стамбула залишив чинним рішення суду нижчої інстанції, який відмовився призупинити виконання вироку Кавалі, звільнити його і провести повторний судовий розгляд, передає Turkish Minute.
Суд погодився з аргументом попередньої інстанції про те, що Кавала не вичерпав усі національні засоби правового захисту, оскільки Конституційний суд Туреччини досі розглядає його заяву.
Водночас Велика палата ЄСПЛ у своєму рішенні від 25 серпня вже відкинула цей аргумент. Європейський суд встановив, що затримки в Конституційному суді і невиконання Туреччиною попередніх рішень ЄСПЛ означають, що від Кавали не можна вимагати очікування вердикту в цій інстанції. ЄСПЛ зобов'язав Туреччину якнайшвидше звільнити активіста й усунути наслідки обвинувального вироку, який суд визнав недійсним за Європейською конвенцією з прав людини.
- Осман Кавала перебуває за ґратами з 2017 року і відбуває довічне ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення.
- У 2022 році його засудили за звинуваченням у спробі повалення уряду через фінансування та організацію протестів у парку Гезі у 2013 році.
- Кавала заперечує ці звинувачення і наполягає на тому, що його переслідування має політичний характер.
- Протести у 2013 році спалахнули через плани забудови парку в центрі Стамбула, а згодом переросли у масштабні демонстрації по всій країні проти уряду тодішнього прем’єр-міністра, а нині президента Реджепа Таїпа Ердогана.
- ЄСПЛ дійшов висновку, що переслідування і ув'язнення Кавали мали на меті покарати його і змусити замовкнути через його участь у протестах та правозахисну діяльність.
- Комітет міністрів Ради Європи, який контролює виконання рішень ЄСПЛ, у своїй постанові від 30 жовтня розкритикував жовтневу відмову звільнити Кавалу. Комітет нагадав, що всі гілки влади Туреччини, включно із судовою, зобов'язані виконувати рішення європейського суду, і запросив інформацію про кроки з виконання вердикту до свого грудневого засідання з прав людини. Туреччина є членом Ради Європи і повинна дотримуватися Європейської конвенції з прав людини.
- Вперше ЄСПЛ постановив звільнити Кавалу ще у грудні 2019 року. Оскільки Туреччина не виконала це рішення, у лютому 2022 року Комітет міністрів Ради Європи розпочав процедуру про порушення зобов'язань, а в липні того ж року ЄСПЛ офіційно визнав, що Анкара порушила свій обов'язок виконати вердикт суду.