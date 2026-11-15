Туреччина не буде звільняти активіста Осману Кавалу всупереч рішенню ЄСПЛ

Вперше Європейський суд з прав людини постановив звільнити Кавалу ще у грудні 2019 року.

Турецький суд відхилив апеляційну скаргу з вимогою звільнити активіста і мецената Османа Кавалу та переглянути його справу, незважаючи на обов’язкове для виконання рішення Європейського суду з прав людини.

Вищий кримінальний суд Стамбула залишив чинним рішення суду нижчої інстанції, який відмовився призупинити виконання вироку Кавалі, звільнити його і провести повторний судовий розгляд, передає Turkish Minute.

Суд погодився з аргументом попередньої інстанції про те, що Кавала не вичерпав усі національні засоби правового захисту, оскільки Конституційний суд Туреччини досі розглядає його заяву.

Водночас Велика палата ЄСПЛ у своєму рішенні від 25 серпня вже відкинула цей аргумент. Європейський суд встановив, що затримки в Конституційному суді і невиконання Туреччиною попередніх рішень ЄСПЛ означають, що від Кавали не можна вимагати очікування вердикту в цій інстанції. ЄСПЛ зобов'язав Туреччину якнайшвидше звільнити активіста й усунути наслідки обвинувального вироку, який суд визнав недійсним за Європейською конвенцією з прав людини.