У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
ГоловнаСвіт

В Туреччині розбився військовий гелікоптер: є загиблі

Обставини авіакатастрофи поки невстановлені.

В Туреччині розбився військовий гелікоптер: є загиблі
ілюстративне фото
Фото: Anadolu

В Туреччині розбився військовий гелікоптер S-70. Унаслідок аварії загинули четверо військовослужбовців, які перебували на борту.

Про це передає "Суспільне", посилаючись на Міністерство національної оборони Туреччини.

Авіакатастрофа сталася у провінції Малатья, що на сході країни. Причини та обставини аварії поки невстановлені.

У Міноборони Туреччини підтвердили загибель усіх чотирьох військовослужбовців, які перебували на борту.

На кадрах місцевого телебачення видно уламки гелікоптера, охоплені вогнем, неподалік житлових будівель. На місце катастрофи прибули поліцейські, пожежники та медики.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies