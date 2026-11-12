В Туреччині розбився військовий гелікоптер: є загиблі

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В Туреччині розбився військовий гелікоптер S-70. Унаслідок аварії загинули четверо військовослужбовців, які перебували на борту.

Про це передає "Суспільне", посилаючись на Міністерство національної оборони Туреччини.

Авіакатастрофа сталася у провінції Малатья, що на сході країни. Причини та обставини аварії поки невстановлені.

У Міноборони Туреччини підтвердили загибель усіх чотирьох військовослужбовців, які перебували на борту.

На кадрах місцевого телебачення видно уламки гелікоптера, охоплені вогнем, неподалік житлових будівель. На місце катастрофи прибули поліцейські, пожежники та медики.