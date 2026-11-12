Військові Фінляндії зафіксували удар по російському військовому кораблю в Балтійському морі

Наразі невідомо, що саме спричинило удар і чи є постраждалі.

Сили оборони Фінляндії зафіксували удар по російському військовому кораблю у Фінській затоці, що в Балтійському морі.

Як повідомляє Reuters, попри інцидент безпекова ситуація в цьому районі залишається стабільною. За повідомленнями естонських медіа, йдеться про малий корабель Військово-морського флоту Росії, який згодом повернувся до Санкт-Петербурга. Наразі невідомо, що саме спричинило удар та чи є постраждалі.

Подія відбулася на тлі занепокоєння щодо можливого поширення війни на країни НАТО, які межують із Росією та Білоруссю, оскільки окремі українські безпілотники залітали у повітряний простір Фінляндії і Балтійського регіону.

У середу Естонія, Латвія та Литва попередили своїх громадян про необхідність пройти в укриття через виявлення дронів у повітряному просторі. У відповідь на це НАТО підняло в повітря винищувачі.