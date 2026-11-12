Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
ГоловнаСвіт

Військові Фінляндії зафіксували удар по російському військовому кораблю в Балтійському морі

Наразі невідомо, що саме спричинило удар і чи є постраждалі.

Військові Фінляндії зафіксували удар по російському військовому кораблю в Балтійському морі
Фінська затока, фото ілюстративне
Фото: Yle

Сили оборони Фінляндії зафіксували удар по російському військовому кораблю у Фінській затоці, що в Балтійському морі.

Як повідомляє Reuters, попри інцидент безпекова ситуація в цьому районі залишається стабільною. За повідомленнями естонських медіа, йдеться про малий корабель Військово-морського флоту Росії, який згодом повернувся до Санкт-Петербурга. Наразі невідомо, що саме спричинило удар та чи є постраждалі. 

Подія відбулася на тлі занепокоєння щодо можливого поширення війни на країни НАТО, які межують із Росією та Білоруссю, оскільки окремі українські безпілотники залітали у повітряний простір Фінляндії і Балтійського регіону.

У середу Естонія, Латвія та Литва попередили своїх громадян про необхідність пройти в укриття через виявлення дронів у повітряному просторі. У відповідь на це НАТО підняло в повітря винищувачі.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies