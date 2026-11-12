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Туск заявив про домовленості із Зеленським, що вступ України до ЄС не нашкодить польським інтересам

Ідеться, зокрема, про галузі сільського господарства і транспорту.

Туск заявив про домовленості із Зеленським, що вступ України до ЄС не нашкодить польським інтересам
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що обговорив із президентом України Володимиром Зеленським питання вступу нашої держави до ЄС.

За словами Туска, український лідер запевнив у готовності проводити євроінтеграцію так, аби не порушувати інтереси Польщі.

«Це справило на мене позитивне враження, — президент Зеленський наголосив: для України вкрай важливо, щоб цей процес не зачіпав жодних польських інтересів, особливо в таких сферах, як сільське господарство чи транспорт. Україна готова до серйозного обговорення того, як інтегруватися в Європейський Союз у спосіб, що не завдасть шкоди польським інтересам», - сказав польський прем’єр.

Окрім того, очільник польського уряду підкреслив, що Польща і Європа не дозволять нікому встановлювати нові правила безпеки в регіоні за їхньою спиною. Він додав, що нова архітектура безпеки не будуватиметься лише за бажанням президента Росії чи окремих представників США і відзначив єдину та тверду позицію європейських країн із цього питання.

  • Польща неодноразово блокувала кордон з Україною, аби завадити експорту агропродукції на європейський ринок. 
  • Польські фермери після вступу їхньої держави до ЄС отримали доступ до субсидій і нові ринки збуту. Тому вони вбачають в Україні загрозу для своєї стабільної роботи і доходів. 
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