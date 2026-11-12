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Reuters: у Вашингтоні чоловік розпочав стрілянину в спортзалі

Повідомляється про одного загиблого і чотирьох поранених.

Reuters: у Вашингтоні чоловік розпочав стрілянину в спортзалі
Ілюстративне фото
Фото: ch.npu.gov.ua

У Вашингтоні озброєний чоловік розпочав стрілянину в спортзалі, а потім забарикадувався в багатоквартирному будинку.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву поліцію.

Одна людина загинула, ще четверо дістали поранень.

Тимчасовий начальник столичної поліції Дж. В. Керролл повідомив, що підозрюваний сховався в приміщенні на сьомому поверсі. Переговірники розпочали з ним діалог. Приблизно через годину поліція почула постріл і увірвалася до квартири, де знайшла підозрюваного з вогнепальним пораненням. За даними правоохоронців, поранення він завдав собі сам. 

За інформацією NBC News, стрілок помер.

Як повідомлялося, в жовтні у  США внаслідок масових стрілянин у вихідні під час святкування Гелловіну у розважальних районах загинуло щонайменше шість людей, десятки отримали поранення.

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