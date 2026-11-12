Понад 3700 шкіл в Італії отримали нові повідомлення про замінування

Евакуацію провели лише в 77 навчальних закладах.

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У четвер в Італії 3778 шкіл отримали електронні листи з погрозами про замінування.

Проте влада евакуювала лише 77 навчальних закладів. У 36 із них уроки відновилися того ж ранку, передає агенція ANSA.

Про це йдеться у заяві уряду Італії за підсумками засідання міжміністерського комітету з безпеки.

В уряді наголосили, що різке зменшення кількості евакуацій підтверджує ефективність рекомендацій, які влада вранці передала префектам і директорам шкіл після вчорашніх подій.

Головна мета таких дій — не дозволити безпідставним погрозам паралізувати роботу важливих установ, а також гарантувати безпеку учнів, вчителів, персоналу шкіл, родин і суспільства. Згідно з узгодженим на зустрічі планом, міністр внутрішніх справ надасть префектурам конкретні інструкції, щоб забезпечити безперебійну та безпечну роботу державних служб.