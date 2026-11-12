Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
ГоловнаСвіт

Чехія прискорить виробництво літаків L-39 Skyfox для України

Чотири літаки партнери вже профінансували, а на решту шукають кошти.

Чехія прискорить виробництво літаків L-39 Skyfox для України
Глава МЗС Чехії Петр Мацінка
Фото: EPA/UPG

Чехія готова сприяти пріоритетному виробництву і постачанню Україні літаків L-39 Skyfox від заводу Aero Vodochody. 

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка, передає «Укрінформ».

Партнери вже забезпечили фінансування для перших чотирьох бортів, а щодо оплати ще 12 літаків Прага звернулася до інших держав.

Мацінка сказав, що особисто вів переговори із заводом, аби прискорити процес і забезпечити пріоритетне виготовлення літаків. Прага тепер очікує на експортні ліцензії на окремі компоненти й авіоніку від партнерів із Бельгії, Франції і США.

За словами міністра, перші чотири літаки можуть надійти в Україну наступного року, а ще вісім — у 2028 році. 

Ще наприкінці липня Чехія і Україна звернулися до Австралії, Канади й десяти європейських держав із проханням профінансувати закупівлю решти 12 літаків.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies