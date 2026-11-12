Чехія прискорить виробництво літаків L-39 Skyfox для України

Чотири літаки партнери вже профінансували, а на решту шукають кошти.

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Чехія готова сприяти пріоритетному виробництву і постачанню Україні літаків L-39 Skyfox від заводу Aero Vodochody.

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка, передає «Укрінформ».

Партнери вже забезпечили фінансування для перших чотирьох бортів, а щодо оплати ще 12 літаків Прага звернулася до інших держав.

Мацінка сказав, що особисто вів переговори із заводом, аби прискорити процес і забезпечити пріоритетне виготовлення літаків. Прага тепер очікує на експортні ліцензії на окремі компоненти й авіоніку від партнерів із Бельгії, Франції і США.

За словами міністра, перші чотири літаки можуть надійти в Україну наступного року, а ще вісім — у 2028 році.

Ще наприкінці липня Чехія і Україна звернулися до Австралії, Канади й десяти європейських держав із проханням профінансувати закупівлю решти 12 літаків.