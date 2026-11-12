Вдень, 12 листопада, російські війська атакували двома ракетами нафтогазовий об'єкт Групи Нафтогаз на Чернігівщині.
Про це повідомили в пресслужбі "Нафтогазу".
Внаслідок обстрілу зазнав серйозних руйнувань виробничий актив на об'єкті. Також пошкоджено технологічне обладнання.
Ніхто з працівників не постраждав.
"Це чергова цілеспрямована атака росії на енергетичну інфраструктуру напередодні зими. На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав", – зазначив виконувач обов'язків голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Федоренко.
Наслідки влучання оцінять, як тільки дозволить безпекова ситуація.
- Напередодні, російські війська вночі атакували реактивними безпілотниками об'єкт Групи "Нафтогаз" на Дніпропетровщині. Внаслідок удару на території підприємства спалахнула масштабна пожежа, також пошкоджено обладнання.