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Російські війська атакували об'єкт Нафтогазу на Чернігівщині

Виробничий актив зазнав серйозних руйнувань.

Російські війська атакували об'єкт Нафтогазу на Чернігівщині
Ілюстративне фото
Фото: Facebook / Сергій Корецький

Вдень, 12 листопада, російські війська атакували двома ракетами нафтогазовий об'єкт Групи Нафтогаз на Чернігівщині.

Про це повідомили в пресслужбі "Нафтогазу".

Внаслідок обстрілу зазнав серйозних руйнувань виробничий актив на об'єкті. Також пошкоджено технологічне обладнання.

Ніхто з працівників не постраждав.

"Це чергова цілеспрямована атака росії на енергетичну інфраструктуру напередодні зими. На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав", – зазначив виконувач обов'язків голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Федоренко.

Наслідки влучання оцінять, як тільки дозволить безпекова ситуація.

  • Напередодні, російські війська вночі атакували реактивними безпілотниками об'єкт Групи "Нафтогаз" на Дніпропетровщині. Внаслідок удару на території підприємства спалахнула масштабна пожежа, також пошкоджено обладнання.
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