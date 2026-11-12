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Офіс Генпрокурора: Чотирьох чоловіків судитимуть за викрадення і катування підприємця

Спочатку його вивезли до невідомого приміщення в Миколаєві, а через добу перемістили до приватного будинку на Одещині.

Офіс Генпрокурора: Чотирьох чоловіків судитимуть за викрадення і катування підприємця
затримання нападників
Фото: Офіс Генпрокурора

Прокурори Чорноморської окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт щодо чотирьох чоловіків, яких звинувачують у викраденні підприємця і вимаганні грошей із застосуванням насильства. 

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, у квітні цього року двоє жителів Миколаєва і двоє одеситів вирішили заволодіти майном бізнесмена, який займався торгівлею зерном. Зловмисники відстежили його місце проживання і графік пересування.

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Видаючи себе за правоохоронців, нападники силоміць заштовхали підприємця в мікроавтобус, одягли на нього кайданки з балаклавою і вивезли до Миколаєва. Через добу його перевезли до приватного будинку на Одещині. Чоловіка душили канатом до втрати свідомості і позбавили зв’язку з рідними.

Викрадачі вимагали від підприємця $360 тисяч за вигадані борги. Щоб змусити його і родину заплатити, нападники били потерпілого гумовими кийками, катували електричним струмом, стискали голову металевим предметом, схожим на лещата, і стрибали на зв’язаних скотчем кінцівках. Унаслідок знущань чоловік отримав переломи обох рук.

Під тиском погроз дружина підприємця віддала нападникам $152 тисячі, після чого чоловіка відпустили.

Учасників групи судитимуть за викрадення людини і вимагання, вчинене із застосуванням насильства.

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