Житель Краматорська, який позначав на Google Maps позиції українських захисників, отримав 15 років тюрми

Співпрацювати з ворогом чоловік погодився через проросійські погляди - навіть без грошової винагороди.

За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури, 53-річного мешканця Краматорська засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

У квітні 2026 року чоловік почав співпрацювати з російським окупантом. Упродовж трьох місяців він майже щодня передавав йому інформацію про оперативну обстановку в Краматорську та околицях.

Зокрема, чоловік надсилав росіянину скриншоти Google Maps із позначеними місцями розташування українських військових і техніки, а також вогневих позицій, зокрема - РСЗВ. Крім того він повідомляв про рух безпілотників над містом.

"Куратор повідомив йому, що за переданими координатами окупанти здійснили атаку. Співпрацювати з ворогом чоловік погодився через проросійські погляди - навіть без грошової винагороди", - зазначили в Офісі генпрокурора.

У липні 2026 року правоохоронці припинили діяльність зрадника. До ухвалення вироку він перебував під вартою.