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Defense Tech

Українська Oko Camera створює дочірню компанію в Нідерландах

Компанія також планує налагодити в Нідерландах виробництво тепловізорів для українських військових

Українська Oko Camera створює дочірню компанію в Нідерландах
Фото: Михайло Федоров

Український виробник тепловізійних камер Oko Camera оголосив про створення дочірньої компанії в Нідерландах. Про це повідомляє Defender media з посиланням на представників Oko Camera.

У компанії зазначили, що працюють на нідерландському ринку з квітня 2026 року. За цей час команда займалася продажами, розвитком партнерств із бізнесом та урядовими структурами, клієнтською підтримкою, а також дослідженнями у сферах мікроелектроніки й фотоніки.

Як пояснили у компанії, створення дочірньої компанії має розширити можливості Oko Camera для співпраці з європейськими партнерами, залучення інвестицій і пошуку фахівців. На першому етапі нідерландська структура зосередиться на розвитку відносин із місцевими клієнтами, потенційними замовниками та партнерами, зокрема компаніями й дослідницькими установами у сферах фотоніки та оптики, зазначили в Oko Camera.

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Одним із ключових напрямів стане запуск виробництва тепловізійних камер у Нідерландах. Продукцію планують постачати українським військовим. До кінця 2027 року компанія розраховує вийти на виробничі потужності у 100 000 одиниць на рік. Обсяг інвестицій у запуск нідерландського бізнесу наразі не розголошують.

Нідерландський підрозділ очолить Вероніка Скоробогатько. Вона має понад десятирічний досвід роботи в цій країні у сфері міжнародного менеджменту, розвитку партнерств і реалізації стратегічних проєктів, зазначили у компанії. Наразі до команди на проєктній основі долучені дослідник у сфері оптики, юрисконсульт і фахівець із розвитку бізнесу та продажів. Надалі компанія планує найняти спеціаліста з Compliance & GR, Field Application-інженера, ще одного дослідника та фахівця з розвитку бізнесу. Загалом команда Oko Camera в Україні та інших європейських країнах налічує близько 100 спеціалістів.

Наразі виробник має дві серійні лінійки тепловізійних камер — Oko Core та Oko Pro. У першому кварталі 2027 року компанія планує вивести на ринок Oko S, призначену для розвідувальних безпілотників.

Крім того, у першій половині 2027 року Oko Camera планує представити лінійку Oko HD із роздільною здатністю 1280×1024 пікселі. За даними компанії, такі камери матимуть учетверо більше пікселів, ніж моделі Core та Pro, що дасть змогу збільшити дальність виявлення цілей.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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