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В Офісі президента прокоментували заяву Путіна про «гуманітарну місію» в Костянтинівці

За це місто тривають бої. 

В Офісі президента прокоментували заяву Путіна про «гуманітарну місію» в Костянтинівці
Президент Росії Володимир Путін під час щорічної пресконференції в 23 грудня 2021 року
Фото: EPA/UPG

В Офісі президента України прокоментували заяву російського лідера Владіміра Путіна про «готовність» провести «гуманітарну» місію в Костянтинівці, за яку Сили оборони борються з окупантами. Радник президента Дмитро Литвин у коментарі журналістам сказав, що треба з'ясувати всі деталі, але під час гуманітарної місії в Олешках росіяни посилювали свої позиції.

Операцію в Олешках Україна і Росія провели минулого місяця за сприяння першої леді США Меланії Трамп. Мешканці окупованого міста, що опинилося в жахливих умовах після захоплення Росією, отримали гумдопомогу і змогу виїхати на вільну територію України або ж відправитися до Росії.

«Враховуючи, що в Олешки вони завели техніку і ротували військових під прикриттям гуманітарної операції, то ясно, що вони хочуть в Костянтинівці», – прокоментував Литвин. 

Заяву про Костянтинівку Путін зробив на полях переговорів зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером – американськими спецпредставниками, які поїхали в Москву після дводенних переговорів з командами України і Росії в ОАЕ. Після зустрічі з Путіним вони полетять до Ірландії, де передадуть напрацювання українському президенту.

  • Генштаб Збройних Сил заявив про використання ворогом режиму тиші в Олешках і довкола них одразу після завершення місії. Про те, як саме окупанти посилилися під час порятунку цивільних українців, читайте в інтерв'ю Тетяни Негоди: «Євген Воронецький, бригада "Борисфен": "Режим тиші в Олешках відкинув нас на два місяці назад"».
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