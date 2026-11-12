В Офісі президента прокоментували заяву Путіна про «гуманітарну місію» в Костянтинівці

Президент Росії Володимир Путін під час щорічної пресконференції в 23 грудня 2021 року

В Офісі президента України прокоментували заяву російського лідера Владіміра Путіна про «готовність» провести «гуманітарну» місію в Костянтинівці, за яку Сили оборони борються з окупантами. Радник президента Дмитро Литвин у коментарі журналістам сказав, що треба з'ясувати всі деталі, але під час гуманітарної місії в Олешках росіяни посилювали свої позиції.

Операцію в Олешках Україна і Росія провели минулого місяця за сприяння першої леді США Меланії Трамп. Мешканці окупованого міста, що опинилося в жахливих умовах після захоплення Росією, отримали гумдопомогу і змогу виїхати на вільну територію України або ж відправитися до Росії.

«Враховуючи, що в Олешки вони завели техніку і ротували військових під прикриттям гуманітарної операції, то ясно, що вони хочуть в Костянтинівці», – прокоментував Литвин.

Заяву про Костянтинівку Путін зробив на полях переговорів зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером – американськими спецпредставниками, які поїхали в Москву після дводенних переговорів з командами України і Росії в ОАЕ. Після зустрічі з Путіним вони полетять до Ірландії, де передадуть напрацювання українському президенту.