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Ніжинський жиркомбінат заявив про припинення роботи після ударів російських безпілотників

Наразі тривають заходи з ліквідації наслідків атаки та оцінюються збитки. 

Ніжинський жиркомбінат заявив про припинення роботи після ударів російських безпілотників
Ілюстративне фото
Фото: Дніпропетровська ОВА

10 листопад Ніжинський жиркомбінат зазнав серії ударів російських безпілотників. Унаслідок атаки майну та виробничій інфраструктурі підприємства було завдано значної шкоди.

Про це повідомила пресслужба комбінату. 

"У зв’язку з наслідками атаки виробничу діяльність підприємства зупинено... На щастя, завдяки своєчасному реагуванню та вжитим заходам безпеки вдалося уникнути загибелі та травмування людей", - йдеться в повідомленні. 

Керівництво підприємства подякувало всім рятувальникам, хто сприяв забезпеченню безпеки людей.

Наразі тривають заходи з локалізації та ліквідації наслідків атаки, документування та оцінювання збитків, а також - визначення можливостей відновлення пошкодженого майна й виробничої діяльності за умови належних безпекових умов.

У пресслужбі також наголосили, що Ніжинський жиркомбінат є цивільним промисловим підприємством, основною діяльністю якого є виробництво рослинної олії і шроту.

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