Ніжинський жиркомбінат заявив про припинення роботи після ударів російських безпілотників

10 листопад Ніжинський жиркомбінат зазнав серії ударів російських безпілотників. Унаслідок атаки майну та виробничій інфраструктурі підприємства було завдано значної шкоди.
Про це повідомила пресслужба комбінату.
"У зв’язку з наслідками атаки виробничу діяльність підприємства зупинено... На щастя, завдяки своєчасному реагуванню та вжитим заходам безпеки вдалося уникнути загибелі та травмування людей", - йдеться в повідомленні.
Керівництво підприємства подякувало всім рятувальникам, хто сприяв забезпеченню безпеки людей.
Наразі тривають заходи з локалізації та ліквідації наслідків атаки, документування та оцінювання збитків, а також - визначення можливостей відновлення пошкодженого майна й виробничої діяльності за умови належних безпекових умов.
У пресслужбі також наголосили, що Ніжинський жиркомбінат є цивільним промисловим підприємством, основною діяльністю якого є виробництво рослинної олії і шроту.
- Раніше українська розвідка повідомила, що Росія готує удари по об’єктах харчової промисловості – йдеться як про українські, так і про іноземні підприємства на території України.