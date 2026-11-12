Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду пом'якшив покарання колишньому голові Державної судової адміністрації України (ДСА) Олексію Сальнікову, засудженому за одержання хабаря за вплив на прийняття рішення суддями.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Зазначається, що Верховний Суд змінив рішення судів першої інстанції в частині призначеного покарання, помʼякшивши його до 2 років позбавлення волі. В іншій частині вирок залишено без змін.
Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.
Сальніков уже відбуває покарання.
Що відомо про справу Сальнікова
- 6 серпня 2025 року ексголова ДСА Олексій Сальніков отримав 3 роки позбавлення волі. Його визнали винуватим в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення суддями Верховного Суду на користь комерційного підприємства, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК.
- За даними слідства, Сальніков у березні 2023 року отримав від Олексія Гончара $7,5 тис. хабаря. Частину суми ($5 тис.) він повинен був передати суддям ВС за ухвалення рішення на користь комерційного підприємства, а решту - залишити собі за посередницькі послуги.
- 2 грудня 2025 ухвалою Апеляційної палати ВАКС це рішення було залишено без змін.