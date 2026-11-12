У 2025 році його засудили до трьох років тюрми за хабарництво.

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Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду пом'якшив покарання колишньому голові Державної судової адміністрації України (ДСА) Олексію Сальнікову, засудженому за одержання хабаря за вплив на прийняття рішення суддями.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зазначається, що Верховний Суд змінив рішення судів першої інстанції в частині призначеного покарання, помʼякшивши його до 2 років позбавлення волі. В іншій частині вирок залишено без змін.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Сальніков уже відбуває покарання.

Що відомо про справу Сальнікова