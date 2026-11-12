Українські військові провели шосту повітряну евакуацію дроном StarGate

Наземна евакуація пораненого бійця була неможлива через складний рельєф, мінні загородження та російські обстріли

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Військовослужбовці 475-го штурмового полку CODE 9.2 вшосте евакуювали пораненого побратима повітрям за допомогою безпілотного CASEVAC StarGate від компанії SkyFall. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Евакуйований – Сергій, боєць 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2. Він дістав тяжкі поранення руки й ноги внаслідок удару ворожого FPV-дрона. Після цього не міг пересуватися самостійно.

Через складний рельєф місцевості, мінні загородження, обстріли та систематичні атаки російських військ наземна евакуація пораненого була неможливою.

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Після успішної повітрянної евакуації Сергія доправили до лікарні, де він проходить лікування.

StarGate – перша в Україні спеціалізована безпілотна повітряна платформа для евакуації поранених з поля бою (CASEVAC), розроблена технологічно-оборонною компанією SkyFall. Її створили на запит військових для ситуацій, коли наземний транспорт не може дістатися до пораненого.

За словами розробників, дрон здатний перевозити до 150 кг корисного навантаження та розвивати швидкість до 105 км/год. Евакуаційний модуль створений на основі сертифікованих медичних нош. Бортові системи штучного інтелекту, навігації та резервування зв’язку дозволяють продовжувати місію навіть в умовах придушення GPS і втрати зв’язку.

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Нагадаємо, під час однієї із попередніх евакуацій безпілотник StarGate подолав понад 15 км в один бік і забрав військового з позиції, розташованої лише за два кілометри від державного кордону з Росією.

Також раніше у соцмережах 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2 розповідали про евакуацію двох бійців.