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​На Хмельниччині водія засудили до 7 років тюрми за наїзд на військовослужбовця ТЦК

Потерпілий переніс кілька операцій і тривале лікування. 

​На Хмельниччині водія засудили до 7 років тюрми за наїзд на військовослужбовця ТЦК
Ілюстративне фото
Фото: Львівська область онлайн

На Хмельниччині засудили до 7 років позбавлення волі 57-річного чоловіка, який під час перевірки документів наїхав автомобілем на військовослужбовця ТЦК та СП.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

У квітні в Волочиську поліція зупинила автомобіль під керуванням чоловіка. Під час перевірки військовослужбовці ТЦК виявили порушення правил військового обліку та повідомили про це водія. Щоб уникнути подальшої перевірки, той почав рух, хоча перед автомобілем стояв військовослужбовець. 

"Потерпілий опинився на капоті, однак водій продовжив рух і провіз його близько 150 метрів. Під час маневру військовослужбовець упав на дорогу. Унаслідок цього він отримав тяжкі травми голови, зокрема переломи кісток черепа та забої головного мозку. Потерпілий переніс кілька операцій і тривале лікування", - повідомили в прокуратурі.

У суді водій заперечував умисність своїх дій. Однак, завдяки показаннями свідків, відеозаписами та висновками судово-медичних експертиз, було доведено його вину "в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень службовій особі у зв’язку з її службовою діяльністю".

Крім того, суд зобов’язав засудженого відшкодувати військовому майже 450 тис. грн матеріальної та моральної шкоди.

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