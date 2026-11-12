Понад 40 разів упродовж дня росіяни атакували Дніпропетровщину: є поранені

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Упродовж дня, 12 листопада, росіяни понад 40 разів атакували три райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією.Троє людей дістали поранень.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська, Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, магазин, автобус. Троє людей постраждали.

У Дніпровському районі росіяни цілили по Чумаківська громада. Понівечене агропідприємство. Загинули близько двох десятків корів.

У Криворізькому районі потерпали Зеленодольська та Грушівська громади. Пошкоджені приватний будинок і господарча споруда.