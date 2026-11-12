Спецпосланець США Віткофф заявив про можливу участь Європи у наступних мирних переговорах

Спецпосланець президента США Стів Віткофф після переговорів із Володимиром Путіним у Москві заявив, що представники Європи долучаться до наступного раунду переговорів щодо війни в Україні.

Як передає CNN, перед вильотом із московського аеропорту «Внуково» Віткофф назвав європейців партнерами США і наголосив на важливості їхньої участі в переговорному процесі.

Зять президента США Джаред Кушнер, який також брав участь у зустрічі в Москві, додав, що європейці прагнуть завершення війни і тривалого миру, а докладне обговорення всіх тем стане основою для майбутніх багатосторонніх дискусій.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков применшив заяву Віткоффа про приєднання Європи до тристоронніх переговорів між Росією, Україною і США. Він заявив, що європейці докладають усіх зусиль, аби потрапити за стіл переговорів, проте нібито мають спершу визначитися, чого вони хочуть — миру чи продовження війни. Крім того, раніше цього тижня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров розкритикував присутність європейських посадовців в Абу-Дабі, а речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що жодних контактів між росіянами та представниками ЄС там не відбувалося.

Тристоронні переговори в Абу-Дабі: що відомо

Останніми тижнями Віткофф і Кушнер зустрічалися як із Путіним, так і із Зеленським.

Переговори в Абу-Дабі відбулись протягом 2 днів – 10 та 11 листопада – за участю української, російської та американської делегацій, а також представників Європи. Сторони домовилися про обмін військовополоненими, який може стати найбільшим від початку війни. Американські та українські посадовці повідомили, що точну кількість полонених, яких звільнять, визначать під час зустрічей із Путіним і Зеленським.

За словами Володимира Зеленського, США на переговорах часто піднімали тему Донбасу й фокусувалися на тому, що Україна має піти з власної землі, аби зупинити війну. Президент вважає неприйнятною таку вимогу.

Після візиту до Москви Віткофф і Кушнер вирушать до Дубліна, де зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським, аби поінформувати його про результати зустрічі з Путіним.