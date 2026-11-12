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Міністр інфраструктури Калашник заявив про дискредитацію його діяльності на посаді голови КОВА

Поліція розслідує, чи відповідали закону дії підрядника, який мав будувати захист енергооб'єктів Київської області. 

Міністр інфраструктури Калашник заявив про дискредитацію його діяльності на посаді голови КОВА
міністр відновлення, інфраструктури і транспорту Микола Калашник
Фото: koda.gov.ua

Міністр інфраструктури Микола Калашник заявив про «дискредитацію» його діяльності на посаді голови Київської обласної військової адміністрації. Допис у Facebook й інших соцмережах з'явився після відео, записаного бізнесменом Олександром Соколовим, якого поліція обшукувала в межах розслідування розкрадання коштів на будівництві захисних споруд на Київщині. Фото з обшуку розлетілися мережею після публікації волонтером Сергієм Стерненком: на них зафіксовано маєток з позолотою, живого крокодила і Rolls-Royce. 

Машина, виявлена при обшуку
Фото: Стерненко Telegram
Машина, виявлена при обшуку

Калашник стверджує, що на посаді очільника обласної військової адміністрації діяв у межах закону й повноважень. Він запевнив, що має відповідні документи і збирається їх оприлюднити. 

«На всі запитання щодо моєї роботи відповідатиму по суті – фактами та документами. Наш пріоритет – збереження та відновлення інфраструктури, допомога людям, які потребують світла, тепла, води й упевненості, що держава робить усе необхідне для їхнього захисту. Міністерство продовжує цю роботу», – прокоментував він.

Антикорупційний центр «Межа» повідомив, що компанії з орбіти Соколова отримували підряди на будівництво захисних споруд енергооб'єктів, і з березня по липень цього року ОВА уклала з ними угоди на 1,7 млрд гривень. За даними центру, Соколов є давнім знайомим Руслана Олійника, який нещодавно був звільнений з посади заступника Калашника. 

  • Калашник отримав посаду першого заступника КОВА в грудні 2024 року, після понад десяти років роботи на різних посадах у Дарницькій РДА. Уже в січні 2025 він став в.о. голови КОВА, а в березні отримав повноцінне призначення. 
  • В липні цього року під час переформатування уряду Калашник був призначений міністром з відновлення, інфраструктури і транспорту України. 
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