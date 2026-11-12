Міністр інфраструктури Калашник заявив про дискредитацію його діяльності на посаді голови КОВА

Міністр інфраструктури Микола Калашник заявив про «дискредитацію» його діяльності на посаді голови Київської обласної військової адміністрації. Допис у Facebook й інших соцмережах з'явився після відео, записаного бізнесменом Олександром Соколовим, якого поліція обшукувала в межах розслідування розкрадання коштів на будівництві захисних споруд на Київщині. Фото з обшуку розлетілися мережею після публікації волонтером Сергієм Стерненком: на них зафіксовано маєток з позолотою, живого крокодила і Rolls-Royce.

Фото: Стерненко Telegram Машина, виявлена при обшуку

Калашник стверджує, що на посаді очільника обласної військової адміністрації діяв у межах закону й повноважень. Він запевнив, що має відповідні документи і збирається їх оприлюднити.

«На всі запитання щодо моєї роботи відповідатиму по суті – фактами та документами. Наш пріоритет – збереження та відновлення інфраструктури, допомога людям, які потребують світла, тепла, води й упевненості, що держава робить усе необхідне для їхнього захисту. Міністерство продовжує цю роботу», – прокоментував він.

Антикорупційний центр «Межа» повідомив, що компанії з орбіти Соколова отримували підряди на будівництво захисних споруд енергооб'єктів, і з березня по липень цього року ОВА уклала з ними угоди на 1,7 млрд гривень. За даними центру, Соколов є давнім знайомим Руслана Олійника, який нещодавно був звільнений з посади заступника Калашника.

Калашник отримав посаду першого заступника КОВА в грудні 2024 року, після понад десяти років роботи на різних посадах у Дарницькій РДА. Уже в січні 2025 він став в.о. голови КОВА, а в березні отримав повноцінне призначення.