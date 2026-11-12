Албанія не прийматиме саміт НАТО наступного року

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що НАТО не проводитиме саміт у його країні наступного року попри попередні плани.

Ще в червні стало відомо, що такі плани опинилися під загрозою через позицію адміністрації США та невдоволення членів НАТО низьким рівнем видатків Албанії на оборону, передає Reuters.

Під час виступу в Дубліні напередодні зустрічі європейських лідерів Еді Рама зазначив, що наразі немає спільної позиції щодо того, коли саме відбудеться саміт, але у 2027 році його точно не проведуть. Водночас він додав, що якщо саміт організують у 2028 році, то він відбудеться саме в Тирані.

Керівництво НАТО розглядає можливість відмови від практики проведення щорічних самітів. Це рішення потенційно допоможе уникнути напружених зустрічей із президентом США Дональдом Трампом. Проте дипломати припускають, що Альянс ще може вирішити провести саміт у 2026 році в екстреному порядку, але не в Албанії.

Водночас представник НАТО повідомив, що наступний саміт все ж відбудеться в Албанії, проте остаточне рішення щодо дати вони ще не ухвалили.

Торік у червні на саміті НАТО в Гаазі лідери ухвалили декларацію, де зазначалося про очікування наступної зустрічі у Туреччині у 2026 році, а далі саміт планували провести в Албанії.

Однак уже в липні цього року під час саміту в Анкарі лідери підписали документ лише із загальною згадкою про майбутню зустріч, але не вказали точний час і місце проведення.

На торішньому саміті в Гаазі країни НАТО погодилися радикально збільшити оборонні витрати — до 5% від ВВП до 2035 року. Наразі Албанія витрачає лише близько 1,49% ВВП, що далеко навіть від старого нормативу в 2%.