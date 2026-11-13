Туреччина і Катар підписали угоду про взаємну оборону

Країни також працюють над розвитком енергетичного партнерства.

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Туреччина та Катар підписали угоду про взаємну оборону. Таїп Ердоган зустрівся з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом аль-Тані в Стамбулі.

Про це пише Reuters.

Країни співпрацюватимуть, щоб запобігти відродженню війни в регіоні Перської затоки та створити основу для діалогу.

Також Туреччина та Катар працюють над розвитком та диверсифікацією свого енергетичного партнерства.

Минулого тижня парламент Туреччини ратифікував так звану Мекканську угоду про спільну оборону, що дозволило Анкарі надіслати військову підтримку Саудівській Аравії, яка намагається відбити напади підтримуваних Іраном єменських бойовиків-хуситів.

Згідно з угодою, підписаною трьома регіональними державами у серпні, напад на одну сторону вважається нападом на всіх.