Bloomberg: Трамп ще на 90 днів продовжив виняток із закону про перевезення вантажів суднами під прапором США

Це дозволить і надалі перевозити нафту, пальне та інші товари між американськими портами на іноземних суднах.

Президент США Дональд Трамп продовжив ще на 90 днів дію тимчасового винятку із Закону Джонса, який дозволяє перевозити вантажі між американськими портами на суднах під іноземними прапорами. Це рішення має допомогти знизити витрати на транспортування енергоресурсів та інших товарів.

Про це повідомив представник Білого дому на умовах анонімності, пише Bloomberg.

Продовження набуде чинності опівночі в понеділок за нью-йоркським часом. Попередній термін дії винятку мав завершитися двома днями раніше, тож рішення дозволить уникнути перерви в його застосуванні.

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Закон Джонса, ухвалений понад століття тому, передбачає, що вантажі між портами США мають перевозити судна, які належать американським власникам, ходять під прапором США та експлуатуються американськими компаніями.

Трамп уперше тимчасово скасував ці вимоги в березні. У серпні адміністрація звузила дію винятку: відтоді кожне перевезення потребує окремої перевірки наявності відповідних американських суден. Під час нового продовження обсяг послаблень не змінювали.

За даними уряду, від початку дії винятку іноземні судна здійснили близько 338 рейсів. Вони перевозили, зокрема, техаську нафту до Пенсильванії та пропан до Пуерто-Рико.

Каліфорнія отримала найбільшу частку додаткових поставок: порівняно з аналогічним періодом минулого року до штату доправили на 23 млн барелів нафтопродуктів більше. Для порівняння, торік за цей період обсяг таких поставок становив 8 млн барелів.

Загалом від початку дії винятку між американськими портами перевезли додатково близько 90 млн барелів продукції, переважно нафтопродуктів. Найбільше від послаблення вимог виграли постачання бензину, сирої нафти та відновлюваного пального.

Рішення свідчить про занепокоєння адміністрації високими енергетичними витратами на тлі війни з Іраном. На ціни також впливають перебої з постачанням, спричинені війною, та пошкодження нафтопереробних потужностей у Росії.

Нафтогазові та хімічні компанії підтримують продовження винятку. Вони стверджують, що можливість використовувати іноземні судна дає змогу швидше й дешевше перевозити нафту, добрива та інші товари між американськими портами.

Водночас суднобудівні компанії та їхні прихильники в Конгресі виступають проти продовження послаблень. На їхню думку, виняток підриває багаторічний захист американського судноплавства та може послабити внутрішню суднобудівну галузь.

Bloomberg зазначає, що виняток Трампа із Закону Джонса став найтривалішим і наймасштабнішим послабленням цього закону більш ніж за 70 років. Раніше американські президенти скасовували його вимоги переважно для окремих рейсів або на короткий час – зокрема після ураганів чи аварій на трубопроводах, які порушували постачання пального.