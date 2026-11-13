​Німецький парламент схвалив реформу розвідувальних служб Німеччини

13 листопада Бундестаг проголосував за масштабну реформу розвідувальних служб, яка надає відомствам право активно боротися зі зловмисниками.

Нові правила надають Федеральній розвідувальній службі (BND) та Федеральному відомству із захисту конституції (BfV) додаткові інструменти для протидії диверсіям, тероризму та шпигунству, передає «Європейська правда» з посиланням на Die Welt.

Тепер Федеральне відомство із захисту конституції зможе не лише збирати інформацію і стежити за людьми, а й за певних умов таємно проникати в помешкання і знешкоджувати вибухові речовини чи зброю. Водночас затримання й відкриті обшуки й надалі проводитиме лише поліція.

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Зовнішня розвідка отримає оперативні повноваження для активного втручання. Зокрема, відомство зможе блокувати за кордоном сервери державних хакерських угруповань, порушувати роботу інфраструктури зловмисників, перенаправляти трафік даних, видаляти інформацію або цілеспрямовано поширювати дезінформацію. Законність таких дій заздалегідь перевірятиме спеціальна комісія з колишніх суддів.

Крім того, на тлі перемоги ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» на виборах у Саксонії-Ангальт Федеральне відомство із захисту конституції зможе обмежувати співпрацю з окремими регіональними відомствами.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт назвав ухвалений закон «реформою століття», яка відкриває нову еру для органів влади. Він підкреслив, що спецслужби стають справжніми розвідувальними агентствами і потребують цих інструментів для захисту від ворогів демократії всередині країни і за її межами.

Раніше німецькі спецслужби мали значно менше прав порівняно зі США й іншими європейськими державами. Таке обмеження законодавці запровадили для забезпечення верховенства права з огляду на історичний досвід нацистського режиму. Цією реформою урядова коаліція ХДС/ХСС і СДПН відреагувала на посилення загроз від іноземних спецслужб, насамперед Росії, Китаю та Ірану.