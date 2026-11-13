Крістерссон надішле сьогодні пропозиції про формування уряду у Швеції

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон сьогодні представить пропозиції щодо формування правоцентристського уряду за участі центристів, пише The Guardian.

Крістерссон підтвердив, що сьогодні надішле свої пропозиції шведській “Партії центру”. Це чергова спроба вийти з глухого кута та сформувати новий уряд країни – через понад 60 днів після виборів.

Саме ця партія може визначити контури майбутнього уряду. Політична сила звернулася до лідерів лівоцентристських соціал-демократів і правоцентристських “Поміркованих” із проханням надати бачення того, як вони могли б співпрацювати в разі приходу до влади.

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Термін подання пропозицій спливає сьогодні в другій половині дня.

“В обох варіантах є свої складнощі. Природніший, лівоцентристський блок на чолі з Магдаленою Андерссон (соціал-демократи) паралізований вимогами “Лівих” щодо участі в прийнятті урядових рішень – що, за словами “Партії центру”, є неприйнятним”, – зазначає видання.

Водночас альтернативний варіант, який пропонує Крістерссон, також ставить перед “Партією центру” незручні питання – зокрема, щодо взаємодії з ультраправими “Шведськими демократами”.

Guardian повідомляє, що було запропоновано компроміс: “Шведські демократи” залишаються в опозиції, але підтримують правоцентристський уряд меншості.