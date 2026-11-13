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Світовий нафтовий ринок перейшов до профіциту на тлі відновлення поставок із Перської затоки

У жовтні пропозиція нафти перевищила споживання майже на 2 млн барелів на добу.

Світовий нафтовий ринок перейшов до профіциту на тлі відновлення поставок із Перської затоки
танкер типу "Афрамакс" ІМО 9247443
Фото: War&Sanctions

Цієї осені світовий нафтовий ринок уперше з початку війни між США та Іраном перейшов до профіциту. Водночас аналітики попереджають, що для відновлення виснажених запасів знадобляться місяці, пише Financial Times

У жовтні пропозиція нафти перевищила споживання майже на 2 млн барелів на добу. Раніше міжнародне енергетичне агентство повідомляло про незначний дефіцит у вересні, однак згодом переглянуло оцінку: тепер замість дефіциту фіксується профіцит у 600 тис. барелів на добу.

Зміна ситуації стала можливою завдяки різкому збільшенню поставок із країн Перської затоки, попри активізацію іранських атак на судноплавство. Водночас виробники в інших регіонах наростили видобуток, а країни-споживачі скоротили використання нафти.

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За прогнозом, профіцит зберігатиметься в четвертому кварталі цього року та протягом усього наступного року.

Ця зміна послабила тиск на світові запаси нафти, які скорочувалися протягом кількох місяців через перебої з постачанням із Близького Сходу, який є одним з найбільших нафтовидобувних регіонів світу. За даними МЕА, у жовтні спостережувані запаси нафти зросли в середньому на 1,7 млн барелів на добу. Це перше збільшення з червня. Протягом попередніх трьох місяців вони скорочувалися на 1,9 млн барелів на добу.

Однак аналітики застерігають: повернення до профіциту не означає, що споживачі більше не відчуватимуть наслідків того, що МЕА раніше назвало «найбільшим порушенням постачання в історії».

Поліпшення ситуації частково зумовлене й послабленням попиту. МЕА прогнозує, що у 2026 році споживання нафти скоротиться на 2,7 млн барелів на добу, а наступного року знову зросте на 2 млн барелів на добу.

Більша частина додаткової нафти, яка надходить на світовий ринок, - це сира нафта. Вона забезпечує нафтопереробні заводи сировиною, але не дає змоги швидко подолати дефіцит готових нафтопродуктів через нестачу потужностей для переробки.

Фізичний ціновий орієнтир на нафту Brent становить близько 95 доларів за барель, тоді як на початку жовтня ціна сягала 136 доларів. Водночас вартість окремих нафтопродуктів, зокрема авіаційного пального та дизеля, залишається стабільно високою.

Крім того, за оцінками аналітиків, для поповнення світових запасів нафти знадобиться багато місяців профіциту. Особливо це стосується запасів нафтопродуктів, які скоротилися значно сильніше, ніж запаси сирої нафти.

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