Поліція Гаїті повернула контроль над національним стадіоном, який два роки був у руках банд

Сили безпеки Гаїті відновили контроль над головним стадіоном країни, який протягом двох років перебував у руках бандитських угруповань, повідомляє France24.

Відтак національна збірна з футболу країни була змушена проводити матчі в інших місцях.

Правоохоронці спільно зі спеціальним підрозділом – приватною охоронною групою, яка працює на уряд, – встановили “повний контроль” над об’єктом. Після цього стадіон передали під охорону військових із Сальвадору.

Ця операція є частиною розгортання близько 2000 військовослужбовців, здійсненого за наказом президента Сальвадору Наїба Букеле. Минулого вівторка він повідомив, що його бійці знищили “штаб-квартиру” угруповання “400 Mawozo” – однієї з найбільших банд на Гаїті.

Букеле привернув до себе увагу тим, що приборкав сальвадорські банди, але водночас наразився на звинувачення в порушеннях прав людини. Президент розпорядився відрядити контингент для порятунку чотирьох сальвадорських військових, які зникли безвісти, потрапивши у засідку 18 жовтня в Порт-о-Пренсі.

Ці четверо військових входять до складу Сил боротьби з бандами (GSF) – багатонаціонального формування, що діє за підтримки ООН. При цьому вказана структура дистанціюється від дій підрозділів, відправлених для виконання рятувальної місії.