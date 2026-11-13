Попередній уряд говорив, що не збирається вирішувати "жіночі питання".

Голова уряду Угорщини Петер Мадяр заявив, що його партія "Тиса" ініціює ратифікацію у парламенті Стамбульської конвенції про запобігання насильству проти жінок та домашньому насильству.

Як пише Telex, попередній уряд Віктора Орбана свого часу підписав документ, але затягував процес його погодження у законодавчому органі, а зрештою у 2020 році видав резолюцію про відхилення ратифікації.

Мадяр нагадав, що влада Орбана толерувала зневажливе ставлення до жінок і дискримінацію, а сам його політичний опонент говорив, що не турбується "жіночими питаннями". Натомість у "Тисі" вже ухвалили низку кроків, які спрямовані на посилення прав жінок - зокрема щодо доступу до екстреної контрацепції та скасування правил, спрямованих на перешкоджання абортам.

Категорично проти ратифікації Стамбульської конвенції в Угорщині виступає Християнсько-демократична народна партія, яка була коаліційним партнером "Фідес". Там обурені наявністю у документі поняття "гендерної ідентичності", відокремленого від біологічної статі.

Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію у 2022 році.