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Прем'єр Угорщини анонсував ратифікацію Стамбульської конвенції у парламенті

Попередній уряд говорив, що не збирається вирішувати "жіночі питання".

Прем'єр Угорщини анонсував ратифікацію Стамбульської конвенції у парламенті
Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр
Фото: EPA/UPG

Голова уряду Угорщини Петер Мадяр заявив, що його партія "Тиса" ініціює ратифікацію у парламенті Стамбульської конвенції про запобігання насильству проти жінок та домашньому насильству.

Як пише Telex, попередній уряд Віктора Орбана свого часу підписав документ, але затягував процес його погодження у законодавчому органі, а зрештою у 2020 році видав резолюцію про відхилення ратифікації. 

Мадяр нагадав, що влада Орбана толерувала зневажливе ставлення до жінок і дискримінацію, а сам його політичний опонент говорив, що не турбується "жіночими питаннями". Натомість у "Тисі" вже ухвалили низку кроків, які спрямовані на посилення прав жінок - зокрема щодо доступу до екстреної контрацепції та скасування правил, спрямованих на перешкоджання абортам.

Категорично проти ратифікації Стамбульської конвенції в Угорщині виступає Християнсько-демократична народна партія, яка була коаліційним партнером "Фідес". Там обурені наявністю у документі поняття "гендерної ідентичності", відокремленого від біологічної статі. 

Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію у 2022 році.

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