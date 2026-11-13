В ОАЕ внаслідок масштабної аварії загинули 14 людей

Водій вантажівки втратив керування і врізався в інші транспортні засоби.

У місті Фуджейра на сході Об'єднаних Арабських Еміратів сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, під час якої зіштовхнулися 23 автомобілі.

Як пише BBC, причиною аварії стала втрата керування водієм вантажівки близько опівночі на в'їзді в зону зниження швидкості. Після зіткнення транспортний засіб спалахнув, а вогонь перекинувся на інших учасників руху.

Вже відомо про 14 загиблих, щонайменше 30 людей дістали поранень та були ушпиталені. Слідчі та медики проводять ДНК-експертизи, щоб встановити особи жертв. Відомо, що серед них були громадяни Індії - це офіційно підтвердили дипломати країни. У лікарнях допомогу отримали постраждалі з Оману, Індії, Бразилії, Пакистану, Йорданії, Єгипту та власне ОАЕ.