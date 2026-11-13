Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Дипломат Володимир Огризко: «Трамп перетворюється навіть не на кульгаву, а на підстрелену качку»
Дипломат Володимир Огризко: «Трамп перетворюється навіть не на кульгаву, а на підстрелену качку»
ГоловнаСвіт

В ОАЕ внаслідок масштабної аварії загинули 14 людей

Водій вантажівки втратив керування і врізався в інші транспортні засоби.

В ОАЕ внаслідок масштабної аварії загинули 14 людей
Аварія в ОАЕ
Фото: X

У місті Фуджейра на сході Об'єднаних Арабських Еміратів сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, під час якої зіштовхнулися 23 автомобілі.

Як пише BBC, причиною аварії стала втрата керування водієм вантажівки близько опівночі на в'їзді в зону зниження швидкості. Після зіткнення транспортний засіб спалахнув, а вогонь перекинувся на інших учасників руху. 

Вже відомо про 14 загиблих, щонайменше 30 людей дістали поранень та були ушпиталені. Слідчі та медики проводять ДНК-експертизи, щоб встановити особи жертв. Відомо, що серед них були громадяни Індії - це офіційно підтвердили дипломати країни. У лікарнях допомогу отримали постраждалі з Оману, Індії, Бразилії, Пакистану, Йорданії, Єгипту та власне ОАЕ. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies