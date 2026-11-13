Трамп заявив, що розчарувався у людях, які голосували за демократів

Президент США Дональд Трамп висловив розчарування у людях, які під час проміжних виборів до Конгресу голосували проти республіканців через війну в Ірані.

Як пише CNN, господар Білого дому не розуміє, чому американці у традиційно "червоних" штатах назвали здорожчання палива та інші економічні наслідки конфлікту на Близькому Сході ключовою причиною для зміни політичних вподобань. Трамп наполягає, що це "дрібниці" порівняно з тим, що він нібито "позбувся країни, яка гарантовано використала б ядерну зброю проти Америки та інших".

Глава держави також підкреслив, що на людей вплинула "не сама війна, а те, що війна зробила". Таким чином він вперше після виборів визнав власну зовнішню політику передумовою поразки.

Водночас Трамп знову повторив свою улюблену тезу, що республіканці програли через відсутність його імені у бюлетені і додав, що результат міг би бути ще гіршим, якби він не проводив активну передвиборчу кампанію і не брав участь особисто у мітингах.