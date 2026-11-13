США викрили криптовалютну аферу північнокорейських хакерів на $400 млн

Міністерство юстиції США вилучило хмарну інфраструктуру, яку використовували північнокорейські хакери під час відеоафери, унаслідок якої протягом 18 місяців було викрадено понад 400 мільйонів доларів у криптовалюті.

Про це повідомляє DW.

Федеральне бюро розслідувань називає цю аферу "Facestealer".

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Відомо, що хакери надсилали запрошення на зустрічі з облікових записів, захоплених у попередніх жертв. Після того, як жертва приєднується, хакери записують відео зі своєї веб-камери та відтворюють попередньо записаний кліп попередньої жертви, яку вона знає.

Таким чином здається, що присутні довірені контакти. ФБР стверджує, що хакери також починають використовувати згенеровані штучним інтелектом діпфейки відомих криптодіячів.

Потім хакери інсценують фальшиву технічну помилку та пропонують посилання для її “виправлення”, що встановлює шкідливе програмне забезпечення, повідомило відомство. У деяких випадках вони чекали місяці або більше року, перш ніж красти кошти.

Після цього вони використовують контакти жертви, щоб знайти нові цілі.

За даними відомства, більшість цілей працюють у сфері криптовалют та інших галузях, пов’язаних з інтернетом. При цьому хакери дедалі частіше обирають своїми жертвами розробників програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом – імовірно, для здійснення атак через ланцюг постачання.

На підставі федерального ордера ФБР вилучило понад 900 відеозаписів із веб-камер, на яких зафіксовано жертв.

ФБР пов’язує "FaceStealer" із хакерським угрупованням, відомим як Sapphire Sleet або UNC1069. Це угруповання не пов’язане з північнокорейськими військовими хакерами, яких звинувачують у крадіжці коштів із біржі Binance.

Відомо, що американський Мін'юст має судове схвалення на вилучення або затримання понад 1,2 мільярда доларів, викрадених під час атаки на Binance.

У справі Binance ФБР заявило, що угруповання, відоме як TraderTraitor, викрало понад 6 мільярдів доларів – це сталося приблизно 29 жовтня. Цей інцидент називають найбільшою крадіжкою криптовалюти в історії.

Північна Корея заперечує свою причетність до зламу Binance.