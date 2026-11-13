Опитування: переважна більшість громадян ЄС підтримують створення армії Євросоюзу

Німеччина стала єдиною країною серед охоплених дослідженням, де більшість опитаних розглядають Вашингтон як загрозу безпеці. Також близько 40% німецьких респондентів погодилися з твердженням, що ставлення України до російськомовних виправдовує вторгнення

Близько 71% європейців хочуть, щоб Євросоюз мав власну армію. Про це свідчать результати нового опитування Trends 2026, підготовленому аналітичним центром у сфері безпеки GLOBSEC, пише Politico.

GLOBSEC провела опитування в 14 країнах трансатлантичного простору, зокрема в 11 державах-членах ЄС, Україні, Великій Британії та Сполучених Штатах.

Результати демонструють зростання занепокоєння щодо надійності Вашингтона, а також глибокі розбіжності в поглядах на війну Росії проти України.

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Ідея створення власної армії ЄС користується значною підтримкою в опитаних країнах-членах: у Румунії вона становить 82%, у Литві – 78%, а у Франції – 75%.

Навіть у країнах, які традиційно з обережністю ставляться до європейської оборонної інтеграції, більшість населення підтримала цю ідею: створення армії ЄС схвалюють близько 70% респондентів у Польщі та Болгарії, а також 69% – у Німеччині.

Водночас прагнення розвивати європейський військовий потенціал не варто сприймати як відмову від НАТО. Близько 77% респондентів у країнах-членах НАТО, що брали участь в опитуванні, заявили, що проголосували б за збереження членства в Альянсі. Водночас 78% опитаних у країнах ЄС висловилися за розвиток власних оборонних спроможностей Євросоюзу паралельно з Альянсом.

Також було зафіксовано значну підтримку найбільш безпосередньої форми внеску в національну оборону – призову на військову службу. Згідно зі звітом, серед респондентів у країнах, де наразі немає обов’язкової військової служби, 64% підтримали її відновлення. Найвищі показники зафіксовано в Чехії, Франції, Німеччині та Словаччині.

США вважають загрозі безпеці

Ставлення до Вашингтона виявило трансатлантичний розкол. Понад третина опитаних у досліджених європейських країнах нині вважають Сполучені Штати загрозою безпеці. Такої думки дотримуються близько половини респондентів у Німеччині, Франції та Великій Британії, тоді як у країнах Центральної та Східної Європи – приблизно третина.

Німеччина стала єдиною країною серед охоплених дослідженням, де більшість опитаних розглядають Вашингтон як загрозу безпеці.

Ця країна також вирізняється своїм ставленням до російського вторгнення в Україну. Близько 40% німецьких респондентів погодилися з твердженням, що ставлення України до російськомовних виправдовує вторгнення, а 39% вважають, що війну спровокував Захід.

Такі погляди супроводжуються менш рішучою підтримкою Києва. Трохи більше половини опитаних вважають боротьбу України важливою для безпеки Німеччини, водночас майже 60% готові погодитися на територіальні поступки з боку України в обмін на мир.

“Ці результати вказують на політичний парадокс: виборці прагнуть посилення європейського військового потенціалу, але водночас залишаються відданими НАТО – навіть попри те, що довіра до найпотужнішого члена Альянсу слабшає”, – додає Politico.