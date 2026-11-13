​Мерц: Німеччина братиме участь у майбутніх мирних переговорах щодо України

Німеччина обов'язково долучиться до майбутніх мирних переговорів щодо завершення російсько-української війни, у яких буде представлена Європа. Їх планують провести протягом найближчих тижнів.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі лідерів Європейського Союзу в Дубліні, передає n-tv.

За словами Мерца, переговори, найімовірніше, відбуватимуться за участю європейських країн, представники яких долучилися до зустрічей в Абу-Дабі у вівторок і середу. Канцлер окремо наголосив, що участь Німеччини в майбутньому переговорному процесі вже визначена.

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"Німеччина є гарантованим учасником, це абсолютно очевидно", – сказав він.

Що передувало?

За словами представника американської сторони Джареда Кушнера, Росія погодилася залучити європейських партнерів до наступного раунду переговорів. Це дасть змогу обговорити не лише територіальні питання, а й майбутню архітектуру безпеки в Європі після завершення війни. Україна давно наполягала на необхідності залучення Європи, але Штати і Росія готовності до цього не демонстрували. На минулому раунді перемовин американські представники погодилися з важливістю участі європейців, які раніше брали участь лише в консультаціях, але не в безпосередніх перемовинах.

Європейські країни планують протягом одного-двох тижнів визначитися, хто представлятиме їхні інтереси на можливих переговорах із Росією. Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін. За його словами, до представництва можуть залучити не лише країни ЄС, а й інших учасників "Коаліції охочих", зокрема Велику Британію та Норвегію. Мартін наголосив, що перед переговорами європейцям важливо узгодити спільну позицію щодо умов майбутньої мирної угоди.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також виступила за участь Європи в переговорному процесі, пояснивши це необхідністю захистити інтереси європейських країн і підтримати Україну.