Зеленський: відновлення після російських ударів надто повільне, в кількох містах було недостовірне інформування

Президент Володимир Зеленський отримав докладні доповіді про наслідки ворожих ударів у Сумській області та відновлювальні роботи в Шостці й Конотопі. Також були доповіді про ситуацію в Київській області.

Темпи відновлювальних робіт «надто повільні», і було недостовірне інформування з місць у кількох містах, написав глава країни в дописі в Telegram за підсумками наради. Він повідомив, що Міненерго, Мінцифри і Міністерство в справах громад повинні підготувати додаткові інструменти взаємодії з містами й громадами, аби відновлення пришвидшилося.

«Окремо обговорили з Прем’єр-міністром України відновлення у Києві будівель Інституту травматології та ортопедії, які були пошкоджені російським "шахедом". Міністр енергетики доповів по захисту трансформаторів та іншого обладнання в енергосистемі», – повідомив Володимир Зеленський.

На нараді міністр оборони Євгеній Хмара і головнокомнадувач Михайло Драпатий доповіли про комунікації зі США стосовно нового обмеження швидкості супутникового зв'язку Starshield.

«На жаль, вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території України зберігається обмеження швидкості для наших сил на рівні 161 кілометр на годину (100 миль на годину), яке унеможливлює, зокрема, застосування перехоплювачів проти реактивних "шахедів". Чітких пояснень досі немає. Доручив МЗС України та міністру оборони України активніше контактувати з Держдепом, Пентагоном і компанією SpaceX для отримання роз’яснень та виправлення ситуації», – сказав він.

Президент дав доручення командувачу Повітряних Сил, прем’єр-міністру та міністру аграрної політики щодо забезпечення засобами ППО й оновлення роботи мобільних вогневих груп для захисту визначених обʼєктів аграрної промисловості.