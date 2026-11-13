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​Кушнер розповів про триденні переговори щодо завершення війни: прогрес є

Наступний раунд переговорів планують розширити і долучити до нього представників Європи.

​Кушнер розповів про триденні переговори щодо завершення війни: прогрес є
Джаред Кушнер
Фото: ОПУ

Представник американської сторони Джаред Кушнер заявив про помітний прогрес у дипломатичних зусиллях щодо припинення російсько-української війни. За його словами, наступний раунд переговорів планують розширити, залучивши до нього європейських партнерів.

Про це Кушнер написав у соцмережі X.

Спецпредставник президента США зазначив, що після кількох місяців перерви вдалося відновити прямі переговори між сторонами. За його словами, учасники досягли прогресу в розумінні позицій Росії та України, пошуку можливих рішень і визначенні подальших кроків.

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"Ми досягли суттєвого прогресу в розумінні занепокоєнь обох сторін, визначенні можливих рішень і формуванні подальшого шляху", – написав він.

За словами Кушнера, Росія та Україна погодилися залучити до наступного раунду переговорів європейських партнерів. Це має дати змогу обговорити не лише територіальні питання, а й майбутню архітектуру безпеки в Європі після завершення війни.

Ширші домовленості не ухвалюватимуть без участі України, – Кушнер

Американська сторона вважає, що для тривалого припинення бойових дій необхідні надійні гарантії безпеки, механізми запобігання конфліктам і взаємні зобов'язання щодо деескалації. Кушнер також наголосив, що під час розмови із Зеленським сторони домовилися підтримувати тісний контакт. 

Він запевнив, що ширші домовленості щодо європейської безпеки не ухвалюватимуть без урахування безпекових інтересів України. Водночас обговорення взаємопов'язаних питань безпеки й територій відбуватиметься паралельно. За винятком гуманітарних домовленостей, жодних остаточних рішень не ухвалюватимуть до досягнення  угоди.

Окремо американська сторона працює над організацією найбільшого за час війни обміну полоненими. За оцінкою Кушнера, він потенційно може дати змогу тисячам людей возз'єднатися зі своїми родинами.

Між сторонами залишаються суттєві розбіжності

"Ми сподіваємося, що обидві сторони продемонструють добру волю та серйозність намірів, необхідні для реалізації цього важливого кроку", – зазначив він.

Кушнер додав, що найближчим часом очікують оголосити формати переговорів, графік і додаткові подробиці .Він визнав, що між сторонами залишаються суттєві розбіжності, однак американська сторона налаштована продовжувати дипломатичну роботу.

  • Напередодні, 12 листопада, президент Володимир Зеленський зустрівся в Ірландії зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.  Вони повернулись з Москви, де проводили переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.
  • Під час зустрічі сторони обговорили результати переговорів з російською делегацією та подальші кроки для завершення війни. Зеленський повідомив про домовленість щодо найбільшого за час повномасштабної війни обміну військовополоненими, а також про залучення європейських представників до наступного раунду переговорів.
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