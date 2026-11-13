Bloomberg: іноземні компанії, «націоналізовані» у РФ, допомагають фінансувати військову машину Кремля

Російські підрозділи іноземних компаній, контроль над якими захопив Кремль, допомагають фінансувати війну проти України, свідчать дані, зібрані Bloomberg.

Більшість коштів надходить «Народному фронту» – організації, створеній за ініціативи Путіна у 2011 році. Після початку війни в Україні вона запустила проєкт «Усе для перемоги!». Корпоративні пожертви використовують для закупівлі безпілотників, транспортних засобів, систем зв’язку та іншого обладнання для російських військових.

У 2023 році Росія створила механізм, який дозволяє державі перебирати оперативний контроль над підрозділами компаній із так званих «недружніх» країн, залишаючи формальне право власності за іноземною материнською компанією. Під цей механізм потрапили європейські та японські активи. Натомість великі американські компанії в Росії поки що здебільшого уникнули захоплення. Це пов’язано з прагненням Кремля налагодити тісніші відносини з адміністрацією президента Дональда Трампа. За словами джерела, близького до Кремля, російські чиновники також побоюються американської відповіді та можливостей Вашингтона переслідувати підсанкційних осіб і компанії по всьому світу.

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Хоча внески на потреби армії незначні порівняно з масштабними державними витратами на війну, які, за прогнозами, цього року перевищать 17 трлн рублів (206 млрд доларів), вони дають керівникам підприємств помітну можливість продемонструвати підтримку держави.

Наприклад, у грудні Путін передав тимчасове управління російським підрозділом данського виробника ізоляційних матеріалів Rockwool A/S маловідомій компанії, зареєстрованій у Москві лише за кілька місяців до цього. За кілька тижнів ця компанія пожертвувала «Народному фронту» 600 млн рублів. Кошти призначалися для закупівлі всюдиходів, обладнання зв’язку, розвідувальних безпілотників і систем радіоелектронної боротьби. Новою керівною компанією Rockwool управляє 33-річний бізнесмен Тимур Амиров, який народився в російському Башкортостані. Згодом Путін передав Амирову управління російськими підприємствами нідерландського виробника фарб Akzo Nobel NV та італійської компанії з виробництва електротехнічного обладнання DKC Europe Srl.

За даними благодійних організацій і повідомленнями ЗМІ, згодом ці підприємства разом пожертвували 3 млрд рублів на закупівлю обладнання для російської армії.

Пивоварна компанія AB InBev Efes, спільне підприємство бельгійського виробника пива Anheuser-Busch InBev SA/NV і турецької Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş., повідомила, що у 2026 році пожертвувала «Народному фронту» 1 млрд рублів. Пресслужба AB InBev, яка разом із партнером втратила контроль над цим підприємством у 2024 році після передачі його під тимчасове управління маловідомої російської компанії GK Vmeste, поки це не коментувала.

Після того як Путін передав російські операції німецької мережі продуктових магазинів Metro AG під управління місцевого керівництва, компанія минулого місяця пообіцяла перерахувати «Народному фронту» 1 млрд рублів.

Пивоварна компанія Baltika, яка раніше перебувала під контролем данської Carlsberg A/S, тепер виробляє для військових безалкогольний вітамінізований напій із кофеїном під назвою «Для СВОих».

Із вересня Кремль активізував захоплення активів, перебравши контроль над кількома іноземними підприємствами, зокрема над російськими операціями Nestlé, а цього місяця – над місцевими підрозділами Japan Tobacco Inc.

У жовтні Путін назвав тимчасове передання підприємств під державне управління «засобом стримування потенційного захоплення російських активів Заходом». Він не виключив, що іноземні власники зможуть повернути контроль над своїм бізнесом, якщо російські активи на Заході буде повернуто.