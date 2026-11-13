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Корецький: вночі головною ціллю ворога були високовольтні підстанції

Пошкодження та руйнування є в дев'ятьох областях.

Корецький: вночі головною ціллю ворога були високовольтні підстанції
Ліквідація наслідків атаки росіян
Фото: ДСНС

У ніч на 14 листопада Росія вчергове атакувала енергетику, і головною ціллю ворога були високовольтні підстанції. Пошкодження та руйнування є в дев'ятьох областях.

Як розповів премʼєр-міністр Сергій Корецький, енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше повернути світло людям.

У Києві дрон влучив у будівлю Інституту травматології та ортопедії, де були пацієнти і медики. На Харківщині ворог двічі атакував логістичний термінал, у Рівному пошкоджено гуртожиток, у багатьох регіонах – житлові будинки.

В Одесі загинули двоє людей, у Запоріжжі – 17-річний хлопець. Щонайменше 22 людини поранені.

  • У ніч на 13 листопада російська армія випустила по території України 117 дронів різних типів. ППО знешкодила 80 із них. Зафіксовано влучання у 24 місцях.
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