Корецький: вночі головною ціллю ворога були високовольтні підстанції

Пошкодження та руйнування є в дев'ятьох областях.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У ніч на 14 листопада Росія вчергове атакувала енергетику, і головною ціллю ворога були високовольтні підстанції. Пошкодження та руйнування є в дев'ятьох областях.

Як розповів премʼєр-міністр Сергій Корецький, енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше повернути світло людям.

У Києві дрон влучив у будівлю Інституту травматології та ортопедії, де були пацієнти і медики. На Харківщині ворог двічі атакував логістичний термінал, у Рівному пошкоджено гуртожиток, у багатьох регіонах – житлові будинки.

В Одесі загинули двоє людей, у Запоріжжі – 17-річний хлопець. Щонайменше 22 людини поранені.